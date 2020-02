Vanhojen moottorikelkkojen keräilijät kokoontuivat Öjaan – Kokkolalaisella Jan Kurténilla on 21 kelkan kokoelma

Muhoslainen Erkki Ojala on ylpeä Wankel-kelkastaan, jonka erikoisuus on kiertomäntämoottori. Belgiassa Evinruden tehtaalla tehty kelkka on ainoa Suomeen tuotu. Kelkan entisöiminen kesti Ojalalta neljä vuotta.

Clas-Olav Slotte