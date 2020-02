Keski-Pohjanmaan kamarioopperayhdistys tarjoaa kouluille oopperaa apurahan siivittämänä – Suomen Kulttuurirahastolta alueelle useita apurahoja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viime kesänä perustettu Keski-Pohjanmaan kamarioopperayhdistys on saanut Suomen Kulttuurirahastolta tälle vuodelle 20 000 euron apurahan. Yhdistyksen puheenjohtaja Minna-Leena Lahti on hyvillään apurahasta, jonka turvin aiotaan nyt viedä oopperaa maakunnan kouluihin.

– Tulossa on koulukiertue huhti-toukokuulle, ja apurahan turvin saamme laskettua esityksen hintaa niin, että pienemmätkin koulut pystyvät ottamaan sen. Ensimmäiseen myyntikierrokseen alkuvuonna reagoivat vain Kokkolan isot koulut, mutta nyt uskaltaa soittaa vaikka Perhoonkin, Lahti iloitsee.

Kouluilla esitetään Gian Carlo Menottin säveltämää yksinäytöksistä Telephone-oopperaa. Ooppera on englanninkielinen, ja sen vuoksi sitä on tarjottu lähinnä yläkouluille ja lukioille.

– Kyseessä on koominen ooppera, joka on kantaesitetty vuonna 1947. Musiikillisesti se kuulostaa vanhalta Disneyltä, Lahti naurahtaa.

Oopperassa Ben yrittää kosia Lucya, joka puhuu koko ajan puhelimessa.

Ensembleen kuuluu kaksi laulajaa ja pianisti. Esitys kestää puolisen tuntia, ja siihen sisältyy pieni tietoisku oopperasta.

Lahden mukaan kamarioopperayhdistys haluaa tuoda koululaisten tietoisuuteen, että tällainenkin taiteenlaji on olemassa.

– Kaikesta taideopetuksesta vähennetään jatkuvasti, ja ooppera on niin spesifi alue, että se jää helposti kokonaan käsittelemättä. Uskon, että seuraavassakin sukupolvessa on joku, jolle ooppera on se kova juttu. Itse kävin kansallisoopperassa, kun lukiosta tehtiin sinne retki, ja roikuin parven kaiteella melkein lavalle menossa, hän nauraa.

Innostus kantoi pitkälle, sillä Lahti valmistui juuri vuodenvaihteessa musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksesta.

Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoja vuosijuhlassaan 27.2. Taiteen apurahoista suurimman sai Kaustisen Kansanmusiikki-instituutti Näppäritoiminnan kehittämiseen, 215 000 euroa (KP 14.2.).

Säveltaiteen apurahaa saivat lisäksi Keskipohjanmaan levikkialueelta seuraavat hakijat: Haapavesi Folk ry 30 000 euroa Haapavesi Folk Music Festivalin järjestämiseen, Haapaveden kamariorkesteriyhdistys ry 20 000 euroa toimintaansa, Pietarsaaren kaupunki / Pietarsaaren Sinfonietta 10 000 euroa RUSK-festivaalin järjestämiseen sekä musiikinopiskelija Eino Kolppanen Kokkolasta 3000 euroa konserttibalalaikan hankintaan.

Yhteiskuntatieteiden apurahoja alueelle tuli kaksi. Yhteiskuntatieteiden tohtori Jouni Tilli Reisjärveltä sai 30 000 euroa tutkimukseensa, joka käsittelee rasismia Suomen eduskunnan täysistunnoissa 1907–2019. Qingyun Fan Kokkolasta sai 26 000 euroa väitöskirjatyöhönsä, joka käsittelee sosiaalipalvelujen malleja ja vastuunjakoa tasavertaisuuden varmistamiseksi digitaalisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Lisäksi pelialalle tuli kaksi apurahaa. Tietokirjailija Juho Kuorikoski Kaustiselta sai 3000 euroa Sinivalkoinen pelikirja 2 -tietoteoksen kirjoittamiseen ja psykologian maisteri Tuomas Mansikka Ylivieskasta 3000 euroa Päivänsäde & Menninkäinen -tunnetaitolautapelin suunnittelu- ja kehitystyöhön.