Eteenpäin on menty, tuumasi vuosituhannen alussa Suomen jalkapallomaajoukkueen valmentaja Antti Muurinen silloinkin, kun tulos ei vastannut tekemistä. Aavistuksen ironisen ja pilkallisenkin sävyn lausahdus muiden korvissa sai. Se oli aikaa, jolloin tämän päivän futishype oli vasta pilkahduksena Bubi-huuhkajan silmäkulmassa.

Mutta ei mennä siihen, vaan lentopalloon ja erityisesti Kokkolan Tiikereihin, josta voi tämän kauden runkosarjan osalta käyttää otsikon arviota vailla ironian häivääkään. Eteenpäin on tällä kaudella todellakin menty. Runkosarjan viides sija on nyt teoriassakin varma, käytännössä se on sitä ollut jo viikkoja.

Se on lähtökohtiin – materiaaliin ja resursseihin – nähden kelpo suoritus. Valmentaja Mikko Keskisipilä on saanut pelaajista irti sen, mitä kohtuudella voi vaatia. Yksinkertaisesti hyvää työtä. Samaa voi tietysti sanoa pelaajista, jotka viime kädessä ovat pinnat peleistä tahkonneet.

Runkosarjassa Tiikerit on tällä kaudella ollut omassa kastissaan. Kärkeen on selvä hajurako, samoin sijoilla 6.–9. pelaaviin. PerPon tai Lakkapään kausi on ollut niin surkea, että tältä istumalta on vaikea nähdä rovaniemeläisten tulevaisuutta liigassa.

Tiikereiden runkosarja on jo pitempään ollut valmistautumista maaliskuun jälkipuoliskolla alkaviin pudotuspeleihin, joissa lopullisesti mitataan joukkueiden taso.

Liigan kärkivartetti on niinsanotussa isossa kuvassa pykälän parikin edellä, mutta Tiikerit on pystynyt parhaimmillaan niitäkin horjuttamaan. Tosin matkaa on vielä, sen Tiikerit sai lauantaina Hurrikaanin käsittelyssä huomata.

Myös tuleva puolivälierävastustaja Akaa-Volley on Tiikereiltä voittamatta kahdesta viisieräisestä ottelusta huolimatta. Joukkueet kohtaavat vielä kerran ensi viikonloppuna Toijalassa, mutta siinä pelissä molemmat saattavat jo parhaita puoliaan piilotella.

Se on selvää, että Tiikerit lähtee puolivälieriin haastajana, mutta se vaatii tietysti erinomaista onnistumista pelin jokaisella osa-alueella. Myös niissä kohdissa (lue toisen laitapelaajan tehokkuudessa), joissa eniten on parantamisen varaa ollut.

Kukaan ei lähde pudotuspeleihin häviämään, mutta välieräpaikkaa voi pitää tällä kaudella Tiikereiden mestaruutena. Hurrikaani-Loimaa on käytännössä koko vuosikymmenen jahdannut mestaruutta, mutta ensin Tiikerit ja sitten VaLePa ovat tukkineet tien. Tällä kaudella näytti pitkään siltä, että Hurrikaani viimein pytyn myös vie. Loimaalaisten suureksi harmiksi hakkuri Antti Ropposen loukkaantuminen saattaa olla liian kova isku. Jos "Rane" ei huippukuntoon toivu, VaLePan voittokulku jatkuu neljättä vuotta putkeen.