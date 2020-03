Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannuksen keskustan kohentuminen on hyvä uutinen

Kannuksen keskustan ilmettä kohennetaan, ja se on hyvä uutinen. Asemakavaan muutosehdotus on nähtävillä keskiviikkoon saakka.

Noin 5500 asukkaan Kannusta halkoo Lestijoki. Pohjanmaan rata ja Kokkola – Kajaani -valtatie kulkevat keskustan läpi, joten pieni keskipohjalainen kaupunki ei ole ainakaan syrjässä.

Suunnitelmia on paljon. Tavoitteena on keskustan yleisilmeen ja katujen parantaminen, liiketilojen parempi saavutettavuus ja pysäköinnin selkeyttäminen. Nyt mietinnässä on myös se, miten uudet rakennushankkeet olisivat mahdollisia. Liikennejärjestelyillä parannetaan muun muassa liikenneturvallisuutta.

Kaupunginjohtaja Terttu Kortteen mukaan ilmeen päivittäminen on oleellista. Yksi näkyvä muutos tulee olemaan Torikujan ja Tukkitien risteysalue S-Marketin kupeessa. Kaavaehdotuksen mukaan Torikujan ja Tukkitien risteyksestä lähtisi kokonaan uusi katu, Kauppakuja. Paikkakuntalaisten hyvin tunteman Onnimannin kiinteistön paikalle ehdotuksessa on kaavoitettu kortteli, joka mahdollistaa liikerakentamista ja lähipalveluita. Lisäksi Valtakadulta, Osuuspankin talon vierestä, rakennetaan uusi katu Torikujalle.

Muutosehdotus sisältää paljon yksityiskohtia, joihin kaupunkilaisten kannattaa tutustua. Keskipohjanmaan tämän päivän jutussa paneudutaan aihepiiriin tarkemmin.

Kannuksen ohi kulkee suhteellisen paljon liikennettä ja keskusta-alue näkyy monille muillekin kuin paikkakuntalaisille. Keskustan ilmeellä on vaikutusta viihtyvyyteen ja siihen mielikuvaan, jonka paikkakunnasta saa. Lähtökohdat ovat hyvät; erittäin kaunis kirkko ja joki antavat mahdollisuuksia hyvin viehättävän kaupunkikeskustan kehittämiseen.

Jokainen kunta, kaupunki ja kuntalainen ansaitsee viihtyisän ympäristön, jossa palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan lähellä. Kannukseen suunnitellut uudistukset näkyvät kaupunkikuvassa. Nyt asiaan on myös mahdollista vaikuttaa, kun muutosehdotukset ovat nähtävillä. Asian on tarkoitus edetä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi huhtikuussa.