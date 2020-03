Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kymenlaakson suunnalta löytyivät parhaat joukkueet, kun hiihtosuunnistuksen kaksipäiväiset SM-kisat päättyivät sunnuntaina viesteihin.

Miesten viestin ykköseksi hiihti Kymin Suunnistajat kolmikolla Väinö Kotro, Aapo Viippola, Tuomas Kotro). Rastivarsat ja Pohjantähti jakoivat muut mitalit. Haapajärven RasTiimin Risto Uusivirta tuli avausosuudelta ensimmäisenä vaihtoon, mutta haapajärvisten kisa päättyi toisella osuudella Riku Koirikiven hylkäykseen.

Naisten pääsarjan mestari oli Kouvolan Suunnistajien ykkösjoukkue, jonka ankkuri Sari Vääräsestä leivottiin kisojen tuplamestari, kun hän voitti lauantaina henkilökohtaisen kisan. Tuuli ja Mirka Suutari olivat mestarijoukkueen muut viestinviejät.

Keskipohjalaisjoukkueista viisi pääsi mitalin makuun. Mestaruuden voitti RasTiimi 50-vuotiaiden viestissä. Kolmikko Päivi Lassila, Arja Nuolioja, Riitta Mattila venytti yli kahdeksan minuutin eron Epilän Esaan.

Kokkolan Suunnistajat sai kaksi hopeaa (H110 ja H130) ja yhden pronssin (D17). Pronssille ylsi myös Kaustisen Pohjan-Veikot H190-sarjassa.

Haapaveden Urheilijoiden, Nivalan Suunnistajien ja Oulaisten Huiman yhteistyönä järjestämät SM-kilpailut olivat kautta aikain suurin urheilutapahtuma Haapavedellä. Kisoissa nähtiin useita arvokisamitalisteja niin suunnistuksen, hiihto- kuin pyöräsuunnistuksenkin saralta.

Kilpailunjohtaja Jani Huuha näki toiminnan yli kunta- ja piirirajojen voimavarana.

– Silloin on hartioita enemmän eri tehtäviin ja vastuunkantoonkin. Kun kaikki tulevat saman lajin parista, kaikki tietävät myös lajin salat. Meillä on ollut valtava into päällä, Huuha kiitteli.