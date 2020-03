Teneriffalla karanteenissa olevat pietarsaarelaiset eivät pelkää tartuntaa: "Voihan tavallinen flunssakin olla vaarallinen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Teneriffalaisessa H10 Costa Adeje -hotellissa koronaviruksen takia karanteenissa olevilla turisteilla on ensimmäinen karanteeniviikko takana. Hotellissa liikkuneiden tietojen mukaan karanteeni kestää kaksi viikkoa eli tiistaihin 10. maaliskuuta saakka.

– Tämä tieto perustuu siihen, että hotellin vastaanotto on muuttanut kaikki varaukset päättymään 10. maaliskuuta, kertoo hotellista puhelimitse tavoitettu pietarsaarelainen Lena Furu-Smeds.

Hän saapui Teneriffalle miehensä Peter Furun kanssa torstaina 20. helmikuuta.

He ovat yksityiskohtien suhteen yhä mediatietojen varassa. Hotellilta ei tiedoteta juuri mitään.

Furujen olisi pitänyt palata takaisin Suomeen maanantaina 2.3, joten lomamatka jatkuu viikolla.

– Saamiemme tietojen mukaan meidän ei tarvitse maksaa ylimääräisistä hotellipäivistä, kertoo Smeds-Furu.

Sunnuntaina espanjalaisessa mediassa uutisoitiin uudesta tartuntatapauksesta. Nyt sairastuneita on viisi, kaikki italialaisia.

– Mediatietojen mukaan viides sairastunut henkilö olisi ollut koko ajan huoneessaan, eikä siten ole levittänyt virusta, kertoo Smeds-Furu.

Ensimmäisenä karanteeniyönä heiltä mitattiin kuume, mutta sen jälkeen hoitotoimenpiteitä ei ole suoritettu. Kaikille hotellin asukkaille on annettu kuumemittari.

Furut eivät pelkää koronavirusta.

– Me suhtaudumme tilanteeseen rauhallisesti. Voihan tavallinen flunssakin olla vaarallinen. Viime yönä huomasin, että mieheni yski, mutta niinhän me kaikki teemme joskus, hän kertoo.

Teneriffalla työskentelevä suomalainen opas otti sunnuntaina puhelimitse yhtyettä kaikkiin karanteenihotellissa asuviin suomalaisiin.

– Oppaan mukaan hotelliin majoittuneille briteille voidaan mahdollisesti järjestää oma lento kotimaahansa, mutta suomalaisille ei voida järjestää vastaavaa mahdollisuutta, koska meitä on liian vähän, kertoo Smeds-Furu.

Hotellin 570:sta vieraasta 21 on suomalaisia.

Tiistaina alkanutta karanteenia on höllennetty siten, että vieraat pääsevät liikkumaan hotellin alueella.

Hengityssuojaimien käyttöä valvotaan kuitenkin tarkasti kaikkialla hotellialueella. Hengityssuojaimia on käytettävä kuntosalillakin, mutta aurinkoa saa ottaa ilman suojaimia.

Smeds-Furun mukaan olosuhteet hotellissa ovat mukavat.

– Tämä on kuin luksusansa. Tunnelma on tietenkin outo, koska emme varmuudella tiedä milloin pääsemme pois. Poliiseja on kaikkialla.

Hän myöntää, että aika käy välillä pitkäksi. Päivät kuluvat kuntosalilla ja allasalueella, sekä aurinkoa ottaen. Säätila on ollut koko ajan hieno, lukuun ottamatta saapumispäivän hiekkamyrskyä.

– Yhdellä kierroksella askeleita kertyy neljäsataa, joten aika monta kierrosta täytyy tehdä, että päivän askeltavoite täyttyy, hän naurahtaa.

Furut pitävät yhteyttä sukulaisiinsa ja ystäviinsä sosiaalisen median kautta ja puhelimitse. Osa hotellin vieraista on käynyt uimassa hotellin altaassa, mutta he eivät näe siinä mitään logiikkaa.

– Me pärjäämme kahdestaan mukavasti. Olisin enemmän huolissani, jos meillä olisi lapsia mukana, Smeds-Furu toteaa.