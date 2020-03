Jouni Nikulan kolumni: Elefanttirockin paino – Kokkolassa olisi hyvä muistaa, että kaupungissa on hyvin usein myös onnistuttu

Muistan loppuvuoden 2006. Jostain alkoi kuulua huhuja, että Kokkolaan ollaan puuhaamassa isomman luokan rock-festivaalia.

VAIKKA ELEFANTTIROCK OLI FLOPANNUT VUONNA 1994.

Epäonnistuminen oli kirjoitettu paikalliseen rock-narratiiviin isoilla kirjaimilla.

Siksi pubien nurkista alkoi kuulua kaikkitietävää tuhahtelua, kun huhut Kokkola Rock Festival Vol. 1 -nimisen tapahtuman tuomisesta Suntinsuun leirintäalueelle vahvistettiin.

JÄÄ MUUTEN YHTEEN KERTAAN!

Iso rock-festivaali järjestettiin Kokkolassa lopulta kuusi kertaa, viimeisen kerran vuonna 2012. Sen kompastuskiveksi taisi koitua se, että nollasta sataan kertaheitolla polkaistu tapahtuma jäi juurettomaksi. Kokkolalaiset lähtivät liikkeelle, mutta Suomen mittakaavassa hukuttiin massaan.

Europe keikkaili Kokkolassa tammikuussa 1992. En ollut jäähallissa paikalla, mutta jostain olin saanut käsityksen, että konsertti olisi ollut suuri taloudellinen floppi.

Olin luottanut kokkolalaiseen narratiiviin, jossa kaikki määritellään pettymysten kautta.

Sitten jututin Jaana Kålaa ja Ossi Peltoniemeä. Keski-Pohjanmaan Konserttirenkaaseen kuulunut kaksikko oikaisi minulle yhden asian: Europen konsertti oli ollut menestys – kuten myös sitä ennen järjestetyt Tomas Ledinin ja Eva Dahlgrenin jäähallikeikat.

Kirjoitin ilolla henkilökohtaista historiankäsitystäni uusiksi.

Viime kesänä Kahakka Olutfestivaalilla tajusin yhden asian: Kokkolassa järjestetään oikeasti mielenkiintoisia ja omaleimaisia tapahtumia.

Monen takana on bluesmuusikko Robban Hagnäs, mutta en usko, että hän on kaupungissa ainoa, joka osaa rakentaa identiteetiltään vahvoja, yllättäviä ja yleisöystävällisiä tapahtumia. Tuore esimerkki on Kokkolan Talviharmonikka -festivaali, jonka yleisömäärä kipusi helmikuussa yli 5 000 kävijän.

Kun laskeudutaan ruohonjuuritasolle, alkaa tapahtua sitäkin enemmän. Lisäksi kaikki on helposti käden ulottuvilla. Vesalan keikalle jopa järjestettiin ilmaisia bussikuljetuksia. Lellitty kaupunki.

Kokkolalaisessa huumorissa lakonia ja itsensä alentaminen ovat kaiken perusta. Pitäisi kuitenkin muistaa, että sellainen toimii huomattavasti paremmin huumorissa kuin elämässä yleisesti.

Sitä paitsi Elefanttirock oli hieno ja kunnianhimoinen tapahtuma, ainakin Youtube-klippien perusteella.