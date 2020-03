Lukijana mielipide: Yhdysvaltojen tukea Suomelle ei kannata unohtaa – Maan demokratiaan ja oikeusvaltioon perustuva yhteiskuntajärjestys on kestänyt jo kohta kaksi ja puoli vuosisataa

Vaikka ei Pohjois-Amerikan Yhdysvallat mikään täydellinen maanpäällinen paratiisi varmaan ole. Sillä sellaista ei ihminen kykene luomaan. On silti tuossa suuressa maassa paljon hyvää.

Jokaisessa maassa ja valtiossa on sekä hyvää että huonoa. Yhdysvalloissa hyvää on kuitenkin runsain mitoin enemmän. Ei vähiten siksi, että maan demokratiaan ja oikeusvaltioon perustuva yhteiskuntajärjestys on kestänyt jo kohta kaksi ja puoli vuosisataa. Kun samalla ajanjaksolla Eurooppa nähnyt yhden jos toisen diktaattorin valtaan nousun. Miksi näin? En tiedä. Ehkä siksi että Amerikassa ihminen nähdään yksilönä. Ei automaattisesti mihinkään joukkoon kuuluvana laumasieluna.

Yhdysvallat on myös ollut aina Suomelle tärkeä kaupallinen sekä poliittinen kumppani. Toisen maailmansodan jälkeisinä pelon vuosikymmeniä, jolloin kommunismin synkkä varjo oli Euroopan yllä, tuki USA Suomen demokraattista yhteiskuntajärjestystä. Hiljaisesti, mutta vahvasti.

Siksi on vaikea ymmärtää sitä voimakasta Amerikan vastaisuutta, joka on vahvasti rakennettu suomalaiseen vasemmistoon. Tämä asenne kävi ilmi myös Petri Partasen hävittäjäkauppaa koskevassa kirjoituksessa.

On hyvä tietää, että mitään Natosta erillistä yhteistä eurooppalaista puolustusta ei ole eikä ainakaan lähivuosikymmeninä tule. Macronin puheet ovat lähinnä oman ja Ranskan profiilin nostoa. Saksan armeija taas on olematon. On myös hyvä muistaa että kummassakin maassa on suurta halua Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ei siinä välttämättä Suomen ja Baltian turvallisuus paljoa paina. Ehkä siksi mm. Viro liittyi kaukaa viisaasti Naton jäseneksi, ja myös Suomi ja Ruotsi ovat tehneet laajan puolustusyhteistyösopimuksen USA:n kanssa. Tästä on meidän osalta kiittäminen Ruotsia, mutta myös edellistä puolustusministeri Jussi Niinistöä. Hän lienee paras mies tehtävässä aikoihin. Myös ruotsalainen JAS Gripen hävittäjäkone on pitkälti amerikkalainen, joka on koottu Ruotsissa.

Vaikka ei ole maantapa, niin voi joskus puhua ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa suorasti. Suomen ainoa todellinen turvallisuus uhka on Venäjä. Ilman sitä ei tarvitsisi ostaa kalliita hävittäjiä ainakaan noin isoja määriä. Ei myös tarvitsisi pitää asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurinta maavoimien reserviä.

On outoa, että kun Ruotsissa kehitetään puolustusyhteistyötä USA:n kanssa sosialidemokraattisen hallituksen johdolla, on se Suomessa heille mörkö. Ehkä YYA-haamu on vielä sielussa. EU:n jäsenenä Suomi ei ole myöskään puolueeton, ei edes sotilaallisesti liittoutumaton maa. Lissabonin sopimus tekee meistä mm. Viron liittolaisen. Sotilasliittoihin kuulumaton on eri asia kuin liittoutumaton.