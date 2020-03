Kannuksen Galleria Justuksessa on maaliskuussa esillä alaveteliläisen Simone Berlinin värikylläisiä töitä: "Värit ovat minulle voimaa antava asia, muutenkin kuin maalaamisessa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksen Galleria Justuksen maaliskuun näyttely, alaveteliläisen Simone Berlinin Tulkintoja, tuo värikylläisyydessään katsojalle hyvää mieltä ja iloa. Värit ovat Berlinille itselleenkin inspiraation lähde.

– Maalaamistani ohjaavat värit ja tunnetila. Värit ovat minulle voimaa antava asia, muutenkin kuin maalaamisessa. Elämässä pitää olla väriä. Esimerkiksi sisustamisessa pidän varsinkin räsymatoista, joita meillä on paljon, nauraa Berlin.

Maalaaminen on Berlinin elämässä melko tuore asia, sillä ensimmäisen taulunsa canvas-kankaalle hän maalasi vuonna 2018. Kyseinen teos, Oikokulma, nähdään myös Kannuksen-näyttelyssä. Kyseessä ei ole teemanäyttely, vaan Berlin on koonnut siihen töitään koko maalaushistoriansa ajalta.

– Sain mielestäni työt sointumaan hyvin yhteen. Kannuksen näyttelytila on iso ja valoisa, joten pystyin tuomaan sinne myös kookkaampia töitäni, joita ei voi laittaa esille aivan missä vain.

Suurin osa Berlinin töistä on abstrakteja, mutta mukana on muun muassa kasvokuvia.

– Minua kiehtovat rujot ja oudot kasvot. Työstän niitä kollaasitekniikalla. Se on hyvin pikkutarkkaa työtä, eikä minulle kovin ominaista, sillä minulle luontevampaa ovat isot pensselinvedot.

Berlin on taiteen saralla itseoppinut.

– Se on toisaalta hyväkin, sillä minulla ei ole mitään rajoitteita, vaan kokeilen sutjakkaasti uusia asioita. Keväällä olen menossa kuitenkin grafiikkakurssille, ja odotan sitä todella innolla.

Aina kun mahdollista, Berlin pyrkii käyttämään taiteessaan kierrätettyjä materiaaleja. Uusiokäyttöön päätyvät esimerkiksi vanhat taulut ja raamit.

– Kierrätys on minulle elämäntapa, joten se on minulle ihan looginen tapa toimia.

Simone Berlin kertooolleensa aina luova sekä niin sanottu "taiteilijasielu". Maalaamiseen hän sai kimmokkeen aloitettuaan työt opintosihteerinä Pohjoismaisella taidekoululla vuonna 2017. Siellä hän työskenteli välillä hyvinkin tiiviisti sekä oppilaiden että opettajien kanssa.

– Taidekoulun ympäristö oli niin inspiroiva, että löysin tämän uuden tavan ilmaista itseäni, kertoo nykyään KPK Yhtiöiden hallintoassistenttina työskentelevä Berlin.

Berlin nimeää työnsä aina englannin kielellä, sillä hänelle maalaaminen tapahtuu englanniksi. Galleria Justuksessa esillä olevat taulut hän on kuitenkin nimennyt myös suomeksi, sillä hän haluaa, että katsojat saavat tauluista enemmän irti.

– Katsoja voi nimen perusteella nähdä taulussa ehkä saman kuin minä tai sitten jotain aivan muuta.

Töiden nimeäminen on Berlinille tärkeä osa prosessia, ja hän käyttää siihen aikaa.

– Keksin nimen siinä vaiheessa, kun taulu on ollut valmis jo jonkin aikaa. Nimi tulee yleensä siitä, minkälainen tunnetila minulla on ollut prosessin aikana tai minkälainen se on lopputulosta katsoessa.

Noin kolmasosa Simone Berlinin Galleria Justuksessa esillä olevista töistä on syksyn jälkeen maalattuja.

– Koska tiesin, että mahdollisesti tulossa olisi tällainen isompi näyttely, halusin tehdä sinne myös uusia töitä.

Ennen maalausharrastusta Berlin ilmaisi itseään ompelemalla. Nykyään Berlinin kotona sijaitsevassa työhuoneessa ompelu on kuitenkin saanut väistyä maalauksen tieltä.

– Ennen tuo tila oli kokonaan ompeluhuone, mutta nyt maalaus on vienyt tilaa ja huoneessa on enää ompelunurkkaus, naurahtaa Berlin.

Simone Berlinin Tulkintoja Kannuksen Galleria Justuksessa esillä maaliskuun ajan kaupunginviraston aukioloaikoina sekä sunnuntaisin 15.3. ja 29.3. kello 13–16.