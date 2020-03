Kuoromusiikin superviikonloppu – Erik Fordell -kuorokilpailu tuo Kokkolaan kahdeksan suomalaista huippukuoroa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maaliskuun puolivälissä järjestettävä Erik Fordell -kuorokilpailu on monella tapaa poikkeuksellinen tapahtuma. Ensinnäkin on harvinaista, että samassa sarjassa kilpailevat kaikenlaiset kokoonpanot, siis sekä mies- ja naiskuorot kuin sekakuorotkin.

– Kokkolassa tullaan kuulemaan kaikenlaisia kuoromuotoja ja sen myötä kaikenlaista soundia, toteaa Kari Pappinen.

Marita Kaakisen mukaan kilpailuun onkin sisäänkirjoitettu pedagoginen elementti. Yleisölle tarjotaan tilaisuus mallioppimiseen, varsinkin, kun kilpailupäivä lauantain suorituksia pääsee kuulemaan Keski-Pohjanmaan konservatoriolla ilmaiseksi.

Kaikki kuorot esiintyvät myös sunnuntaina palkintojenjakokonsertissa Snellman-salissa.

Tuomaristolle erilaisten kuorojen asettaminen paremmuusjärjestykseen tulee Pappisen arvion mukaan olemaan haastavaa. Tuomaristo on kuitenkin perehtynyt etukäteen nuotteihin ja tulee olemaan tarkkana.

Asiantuntemuksen puutteeseen tuomariston työskentely ei ainakaan tule kaatumaan, sillä siihen kuuluvat Pappisen lisäksi pitkän linjan kuoronjohtajat Heikki Liimola, Anneli Julén sekä norjalainen Thomas Caplin.

Toinen poikkeuksellinen seikka Kokkolan kuorokilpailussa onkin sen korkea taso. Tuomariston lisäksi se näkyy luonnollisesti kilpailijoissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kilpailuun valittiin äänitekarsinnan perusteella Cantio Laudis Oulusta, Chorus Iuvenalis Turusta, Kaari-ensemble Helsingistä, Kamarikuoro Kaamos Helsingistä, Mieskuoro Euga, Musica-kuoro Jyväskylästä, Naiskuoro KYN Helsingistä sekä Turun konservatorion kamarikuoro.

– Kokkolassa tullaan kuulemaan huippuviritettyä kuorolaulua. Konsertit ovat varmasti upeita elämyksiä, arvioi Kaakinen.

Kuorojen on täytynyt harjoitella kilpailuun eri ohjelmisto kuin alkukilpailuäänitteelle. Ainoastaan Erik Fordellin laulu saa olla sama.

Kaakinen on käynyt läpi Fordellin Kokkolan kirjastossa säilytettävän kuorotuotannon. Sitä on Kaakisen mukaan paljon, ja sitä on julkaistu vähän.

– Siellä makaa aarre. Se pitäisi käydä läpi ja laittaa kansiin, hän sanoo.

Kaakisen mielestä Fordellin kirpakimmat ja säväyttävimmät kuorokappaleet löytyvät hänen uransa alkupuolelta, sillä sen lopussa hän yritti hieman pehmentää kulmiaan.

– Fordell on moderni, edelleen. Mutta hänen kappaleensa ovat kompakteja ja tunnerikkaita, kuvaa Pappinen.

Fordellin teoksen lisäksi jokaisen kuoron kilpailuohjelmistoon täytyy kuulua ainakin yksi elävän säveltäjän teos sekä suomalainen, kansallisromanttinen laulu. Näin saadaan hyvä käsitys kuoron kokonaistasosta.

Yksi poikkeuksellinen elementti kilpailussa ovat sen palkinnot. Kilpailun johtaja Esa Saari sanoo, ettei Suomessa ole toista kuorokilpailua, jossa palkinnot olisivat näin isot. Palkintopotti on yhteensä 12 000 euroa.

– Ja kaikki on kerätty yrityksiltä, lisää Kaakinen.

Suuryritysten lisäksi palkintojen rahoitukseen osallistui myös paikallisia yrityksiä.

– Ei voi myöskään unohtaa Kokkolan kaupungin ja konservatorion roolia. Ilman kaupungin mukaanlähtöä projekti ei olisi toteutunut, Pappinen sanoo.

Erik Fordell -kuorokilpailu on osa suurta KuoroKokkola 400 -kokonaisuutta. Sen ensimmäinen osa oli 400 ääntä -konsertti tammikuussa, joka keräsi 600 osallistujaa.

Kuorokilpailuunkin saapuu pelkästään laulajia 300-400 henkeä, ja osalla on Kaakisen mukaan vielä fanijoukot mukana. Kaupungin hotellit täyttyvät.

Suuren kuorotapahtumat nostavatkin Pappisen mielestä Kokkolan profiilia kulttuurikaupunkina.

Erik Fordell Grad Prix -kuorokilpailu Kokkolassa 14.-15.3.