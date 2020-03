Ylivieskan Centrian työlle tukea tiedeministeri Hanna Kososelta – Puutuote- ja rakennusinsinöörien koulutus halutaan takaisin paikkakunnalle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusta johtava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) suhtautui maanantaina myötämielisesti Ylivieskassa siihen, että Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö säilytetään ja sen koulutusohjelmia mahdollisesti myös kehitetään.

Paikallisen olosuhdelaboratorion ja koulutuslinjaston tiloissa ministeriin vedottiin siinä, että puutuote- ja rakennusinsinöörien koulutus saataisiin takaisin ammattikorkeakouluun. Syynä on se, että Ylivieskan alueella on vahva rakennusteollisuuden keskittymä, jonka yritykset ovat jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa vedonneet itselleen tärkeän insinöörikoulutuksen puolesta. Alueella on alan 4 500 työpaikan keskittymä ja yli miljardin euron liikevaihto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy parhaillaan kevään aikana sopimusneuvotteluja ammattikorkeakoulujen tulevaisuudesta. Keskustaministeri Kosonen haluaa muutosta korkeakoulujen aiempaan keskittämispolitiikkaan nyt, kun puolueella on pitkästä aikaa alan rahoitusta ohjaava ministeriö.

Sopimusneuvottelujen keskeneräisyyden ja ammattikorkeakoulujen kymmenien muidenkin uusien koulutusohjelmatoiveiden takia Kosonen ei vielä voinut luvata sitä, että Ylivieska saa haluamansa kehityspanokset ja uuden insinöörikoulutuksensa. Edessä on valtakunnallinen rahoituskokonaisuuden arviointi ja eri koulutusohjelmien yhteensovittaminen.

Tiederahoituksen uusista tuulista ministeri Hanna Kososen totesi, että koulutusta ja osaajia tarvitaan eri aloilla ja alueilla. Hän kertoi, että nyt on käynnistymässä lähiaikoina korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma. Sen uskotaan auttavan siihen, että kaikki korkeakoulutus ei ole valumassa etelään, vaan opintojen tavoitettavuus säilyy myös maakunnissa.

– Saavutettavuussuunnitelma tehdään opintojen alueellisuuden tavoitettavuuden parantamiseksi. Kun vastaavaa ei ole pitkään aikaan tehty, se halutaan tehdä huolella ja eri seikat huomioiden. Valmista pitäisi olla vuoden 2021 lopulla, Kosonen toteaa.

Savonlinnalainen Hanna Kosonen tietää oman kotikaupunkinsa kokemuksilla, kuinka tärkeää on Ylivieskan nykyisten koulutuspaikkojen säilyttäminen.

– Oppilaitoksilla on oma autonomiansa ja ne osaltaan ovat vastuussa hajautetun koulutuksen säilyttämisessä. Koulutuksen kehittäminen johdonmukaisesti samalla paikkakunnalla on tärkeää, jos halutaan kehittää laatua.

Ministerin Ylivieskaan tulemiseen vaikutti se, että täällä on osattu kehittää työelämäyhteyksiä. Paikallinen pyrkimys jatkuvan oppimisen turvaamiseen on hänestä myös tärkeää.

­– Koulutuksen kehittäminen on merkittävässä roolissa siinä, jotta hallituksemme pääsee työllisyystavoitteisiinsa. Ylivieskassa on paljon sellaista kehitystyötä, josta on muuallekin Suomeen opittavaa, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen arvioi.

Centria-ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäkeä ja oppilaitoksen TKI-henkilöstöä, kaupunginjohtaja Maria Sorvistoa sekä keskustan paikallisia kansanedustajia, ylivieskalaista Juha Pylvästä sekä reisjärvistä Mikko Kinnusta ministerin viesti ilahdutti. Heille kaikille Ylivieskan yksikön säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää.

– Ylivieskan yksikkö ei ole millään tavalla uhattuna. Kun olemme saamassa ensi syksynä konetekniikan insinöörikoulutuksen, olemme tuomassa sen monimuotokoulutuksena myöhemmin myös Ylivieskaan. Monimuotokoulutus on suositumpaa kuin päiväopetus, Centrian rehtori Kari Ristimäki huomauttaa.

Erityisesti Ristimäki ilahdutti Kososen viesti siitä, että korkeakoulusaavutettavuussuunnitelma tehdään. Se varmistaa hänen arvionsa mukaan sen, etteivät kaikki korkeakouluopinnot valu etelään.

Kososen ministeripesti on jatkumassa elokuulle 2020. Tehtävää tulee jatkamaan Annika Saarikko.