Jukka Aniaksen kolumni: Tuuli on käynyt kikytuntien ylitse työehtosopimusneuvotteluissa – suruväkeä ei juuri ole

Jos joku ei ehkä enää satu muistamaan, Juha Sipilä päätti toukokuussa 2015 ikään kuin hallitusneuvottelujen välitöinä hoidella maahan yhteiskuntasopimuksen.

Ei mennyt ihan niin sutjakkaasti, mutta vuotta myöhemmin erinäisten mini- ja vähän isompien kriisien jälkeen maahan Urho Kekkosen termein ”runnattiin” ns. kilpailukykysopimus.

Nimensä mukaisesti sen oli tarkoitus kohentaa Suomen vientikilpailukykyä. Lääkkeet olivat kahdenlaisia. Ensimmäinen osa oli lisätä vuosityöaikaa 24 tunnilla. Suomeksi sanottuna tehdä eteläpohjalaisittain ”kökällä” kolme päivää töitä.

Toinen ja oleellisesti merkittävämmäksi osoittautunut oli siirtää yritysten maksamista sosiaaliturvavakuutusmaksuista osa duunareille.

Oli kikydiilissä vielä kolmaskin – ja kaikkein hämmentävin – osa. Päätettiin leikata julkisen sektorin lomarahoja 30 prosentilla. Miten tämä paransi Suomen vientikilpailukykyä on yhtä avoin tapaus kuin John F. Kennedyn ja Olof Palmen murhat.

Nyt sitten ollaan kiky-tuntien kohdalla tilanteessa, jonka psalminkirjoittajakin (103:16) jo osasi ennustaa: Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole.

Jääneeköhän kukaan kaipaamaan? Rohkenen epäillä, että ei edes Helsingin Etelärannassa.

Aika monessa suomalaisessa yrityksessä kikyttelyllä on ollut ainoastaan taloushallintoa työllistävä vaikutus. Itse firman tulokseen näillä talkootunneilla ei ole ollut merkitystä. Ainakin se on ollut vaikeasti osoitettavissa tilinpäätöksissä.

Sen sijaan sosiaaliturvamaksujen siirrolla aivan varmasti vaikutusta on ollut. Arviot vaihtelevat, mutta esimerkiksi STTK:n laskelmien mukaan työantajille koitunut hyöty on vuosien 2017–2020 välisenä aikana vajaat kuusi miljardia euroa.

Kohtuullisen paljon rahaa, sanoisin.

Ikään kuin lämpimikseen työnantajapuoli lähti nyt meneillään oleviin neuvotteluihin sillä mielellä, että kiky-tunnit olisivat ikään kuin pysyvä ratkaisu. Tuskinpa olivat aivan tosissaan.

Tähän saakka sovituissa työehtosopimuksissa kikyt ainakin ovat kaatuneet dominoteorian tavoin. Millä perusteella ne muka jäisivät voimaan millään alalla? Sitäpä juuri.

Elämästä Marsissa ei tunnetusti ole vielä ihan täyttä varmuutta, mutta mitähän olisi mahtanut kuviteltu marsilainen tuumia, jos olisi saanut tutustua tämän planeetan joidenkin yritysten viime vuosien työaikaseurantaan?

Samaan aikaan on laskettu kuinka monta tuntia/päivää työaikaa on pidennetty (kiky) ja perään räknätty montako pekkaspäivää eli työajan lyhennyspäivää on vielä kenelläkin jäljellä.

Melko pöhlöä touhua, olisi saattanut marsilainen tuumia.