Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Viranomaisten ohjeiden noudattaminen kannattaa, kun yritetään estää koronaviruksen leviäminen

Suomi varautuu koronavirusepidemiaan tai ainakin hoitamaan koronavirustilanteen mahdollisimman hyvin. Niin tekevät sairaanhoitopiirit ja kaupungitkin. Helsinki tuli sunnuntaina näyttävästi julkisuuteen, kun osoittautui, että kouluikäinen lapsi sairastui.

Kokkolan kaupungin johdossa koronatilannetta seurataan varautumisen johtoryhmän kautta. Ryhmää johtaa kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Seuraamme tilannetta. Paniikkia ei lietsota, mutta tarvittaessa reagoidaan, kertoi Mattila Keskipohjanmaalle. Ryhmää ei ole perustettu koronaviruksen vuoksi, mutta varautumistoimielin seuraa tällä hetkellä etenkin koronatilannetta.

Missä sitten menee ylireagoinnin ja normaalin varautumisen raja? Sitä ainakin maallikon on mahdotonta tietää. Terveydenhuollon varautuminen ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeet kertovat siitä, että kysymys on vakavasta asiasta.

Opetushallitus ohjeisti viikonloppuna kouluja koronaviruksen varalta. Keski-Pohjanmaalla tilanne on kouluissa vielä uusi, kun viime viikko lomailtiin. Pohjois-Pohjanmaan puolella vietetään lomaa parhaillaan.

Opetushallituksen mukaan koronaviruksen leviämiseen varautuminen on ajankohtaista kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä kansainvälisissä hankkeissa. Opetushallitus on kehottanut suunnittelemaan toimintatapoja seuraaviin tilanteisiin: oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä, oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän tai opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä

Kokkolan ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund kertoo, että tällä hetkellä oireita saaneita neuvotaan menemään terveydenhoitajan kautta jatkotutkimuksiin. Kouluissa korostetaan myös hyvää käsihygieniaa kuten kaikkialla muuallakin.

Kokkolassa maanantai-iltana vieraillut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi, että Suomi on varautunut myös pahimpaan vaihtoehtoon, joka tarkoittaisi kolmasosan ihmisistä sairastuvan. Pahimmassakaan tilanteessa koko yhteiskunta ei pysähtyisi, vakuutti Pekonen Keskipohjanmaalle.

Koronaviruksen yhteydessä suomalaisten luottamus viranomaisiin ja tottelevaisuus ohjeita kohtaan sekä punnitaan että on hyödyksi. Taudin leviäminen voidaan estää ja sitä pystytään hidastamaan toimimalla ohjeiden mukaisesti.