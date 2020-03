Rokotusohjelma puutiaisaivotulehdusta vastaan laajenee, mutte ei Keski-Pohjanmaalla – Kokkolassa todettiin vuosien 2015–2019 välillä yksi tautitapaus: "TBE-rokote on tarpeen vain riskialueilla"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Puutiaisaivotulehduksen rokotusohjelma laajenee tänä vuonna Varsinais-Suomessa sijaitsevaan Kustaviin, missä taudin ilmaantuvuus on noussut viiden seurantavuoden aikana joka vuosi.

Rokotusohjelma laajenee myös Lohjalla.

Näiden lisäksi maksuttomia TBE-rokotuksia jatketaan Ahvenanmaalla, Paraisilla ja Simossa, Kemin eteläisissä kaupunginosissa, Kotkan saaristossa, Lappeenrannan Sammonlahden kaupunginosassa sekä Raahen edustalla Preiskarin saaressa.

Keski-Pohjanmaalla maksuttomia rokotuksia ei ole.

Kokkolassa todettiin vuosien 2015–2019 välillä yksi tautitapaus, Luodossa kolme.

– TBE-rokote on tarpeen vain riskialueilla. On hyvä muistaa, että rokote ei suojaa punkeilta eikä estä punkkia tarttumasta ihoon. Punkkien levittämistä taudeista yleisin on borrelioosi, jota vastaan ei ole rokotetta, ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

Vuonna 2019 kansalliseen tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yhteensä 69 puutiaisaivotulehdustapausta.

Raportoitujen tautitapausten määrä on vähentynyt hieman kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2018 rekisteriin ilmoitettiin 79 tapausta, ja vuonna 2017 tapauksia oli 82.

Vuosien 2015–2019 seurantatietojen perusteella puutiaisaivotulehduksen laskennallinen ilmaantuvuus oli aiempien vuosien tapaan korkein Paraisten kunnassa (53 tapausta 100 000 asukasta kohden). Vuonna 2019 Paraisilta raportoitiin yhdeksän puutiaisaivotulehdustapausta. Muita korkean ilmaantuvuuden alueita olivat Simo (42/100 000) ja Kustavi (30/100 000) sekä Ahvenanmaa (28/100 000).

Noin neljässä viidestä kunnasta ei ole todettu lainkaan TBE-tapauksia vuosien 2015–2019 aikana.

THL on julkaissut interaktiivisen kartan, jonka avulla puutiaisaivotulehdustapausten määriä ja ilmaantuvuuslukuja voidaan tarkastella tartuntapaikkakunnittain. Ahvenanmaan tiedot koskevat koko maakuntaa. Alueelliset tapausmäärät perustuvat vuosien 2015–2019 seurantatietoihin.