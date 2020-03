Kaustisella Uutelan asemakaavaa muutetaan – Tonttikampanja houkuttelee rakentamisesta haaveilevia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kunnanhallitus asetti Kaustisella Uutelan muutetun asemakaavan nähteille. Suurin muutos kaavassa oli, että Jylhäntien varressa sijainneet rivitalotontit siirrettiin lähemmäs kyläkeskusta ja niille kaavoitettiin omakotitaloja.

Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle omakotitalojen alennuskampanjaa, jolloin 1000 eurolla saisi hankituksi kampanjatontin.. Kaava-alueilta opistonmäeltä ja Uutelasta on vielä myymättä 19 tonttia, jollaisen saisi kampanjassa tonnilla hankittua. Kampanjatontit ovat yksittäisiä tai sijaitsevat reuna-alueilla, eivätkä mukana ole nyt Uutelan muutetun asemakaavan tontit.

Vissavedentielle ja Keliberin tulevien laitosten alueelle suunniteltu viemärilaitoksen toiminta-alueen laajennus palautettiin vielä lautakunnalle. Osasyynä on kaivostoiminnan aloituksen viivästyminen.

Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmän sivistystoimen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta saamalle avustukselle. Ikäihmisille suunnatulle hankkeelle on myönnetty 17 000 euroa avustusta ja kunnan omavastuu on 17 000 euroa. Rahalla on tarkoitus palkata 40 prosenttinen työntekijä, joka toteuttaa esimerkiksi erilaisia liikuntapiirejä.