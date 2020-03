Kokkolan kaupunki kokeilee kiinteistöjen myyntiä verkkohuutokaupassa: Ensin osakehuoneisto Lohtajalla, seuraavaksi Vitsarin koulu Kokkolassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunki lähtee myymään kiinteää omaisuuttaan verkkohuutokaupassa. Ensimmäisenä tulee myyntiin tyhjäksi jäänyt rivitalon osakehuoneisto Lohtajalla.

Kohteen rakennusvuosi on 1990 ja huoneiston asuinpinta-ala on 75 neliötä. Kyse on pienen rivitalon päätyhuoneistosta, ja vuokra-asuntojen jäädessä tyhjilleen nekin tulevat myyntiin.

Kohde on myynnissä arvo-omaisuuden huutokauppapalvelussa Huutokaupat.comissa. Huutokaupattavan kohteen huutoaika päättyy toukokuussa. Lopullisen myyntipäätöksen tekee Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen.

Kokkolan kaupunki kokeilee ensimmäistä kertaa kiinteistön myyntiä verkkohuutokaupassa. Aiemmin kaupat tehtiin välittäjän avulla.

– Nyt haluamme kokeilla valtakunnallista järjestelmää ja saada myytyä kiinteistön markkinahinnalla ja isommalla näkyvyydellä, sanoo kiinteistösihteeri Toni Aarrekangas Kokkolan kaupungin kaupunkitoimitiloista.

Viime vuonna Kokkolan kaupunki myi noin kymmenkunta kohdetta, joiden joukossa oli omakotitalo, pienkerrostalo ja osakehuoneistoja.

– Kun kiinteistöjä on paljon, jokainen tyhjä talo tai huoneisto on totta kai kuluerä. Kulujen karsimisen kautta ja myyntihinta siihen päälle saadaan säästöjä.

Seuraavaksi verkkohuutokaupattavaksi tulee vuodenvaihteesta lähtien tyhjillään ollut Vitsarin koulu. Sen vuosittaiset toimintakulut, joihin kuuluvat lämmitys, sähkö ja vakuutukset, ovat noin 20 000 euroa. Onkin kiinnostavaa, minkä verran kiinteistöstä verkkohuutokaupassa tarjotaan.

Huutokaupat.comissa yritykset ja julkisen hallinnon toimijat huutokauppaavat arvo-omaisuutta yli 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Keski-Pohjanmaalta löytyy yli 50 myytävää kohdetta.