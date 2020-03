Nokian yt-neuvottelut päätökseen – yhtiö vähentää 148 työtehtävää Suomessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Nokia leikkaa vähintään 148 työtehtävää Suomesta. Irtisanomiset kohdistuvat pääasiassa yhtiön Espoon toimipisteeseen.

Yt-neuvotteluiden ulkopuolella olivat yhtiön 5G-kehitys ja Oulun-tehdas.

Nokian yt-neuvottelut päättyivät tiistaina. Yhtiön mukaan henkilöstövähennyksen pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Nokia kertoo tiedotteessaan tiistaina, että yhtiö tarjoaa vähennysten kohteeksi joutuville mahdollisuuden osallistua Bridge-tukiohjelmaan.

Se auttaa vähennysten kohteena olevaa työntekijää löytämään uusia mahdollisuuksia työurallaan joko Nokian sisällä, yhtiön ulkopuolella tai esimerkiksi yrittäjyyden parissa.

Nokia aloitti yt-neuvottelut tammikuun puolessa välissä. Silloin yhtiö kertoi tavoittelevansa 500 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Tuossa vaiheessa yhtiö arvioi, että yt-neuvottelut voivat johtaa 180 työpaikan vähennykseen.

Nokialla on tätä nykyä Suomessa noin kuusi tuhatta työtekijää. Heistä suurin osa työskentelee Espoossa. Oulun ja Tampereen lisäksi Nokialla on työntekijöitä myös Helsingissä.

Nokia on palkannut hiljattain uutta työvoimaa Ouluun, jossa keskitytään 5G-tuotekehitykseen.

Nokialla on joutunut vahvistamaan 5G-osaamistaan, sillä yhtiöllä on ollut ongelmia 5G-laitteiden kilpailukyvyn ja teknisten ongelmien kanssa. Tämä on heijastunut myös yhtiön tulokseen ja osinkojen maksuun.

Eilen maanantaina Nokia ilmoitti, että yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Rajeev Suri siirtyy tehtävästään ja hänen tilalle on valittu Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.