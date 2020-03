Tiikerit esitteli poikkeavan pelisysteemin ja kuittasi Ettalta neljännen kerran täydet pisteet lentopallon Mestaruusliigassa.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Neljäs kohtaaminen ja neljäs kolmen pisteen voitto Tiikereille. Kokkolalaisten yliote oululaiseen Ettaan oli tällä lentopallokaudella täysin kiistaton. Yksi erä lipesi tiistaina Hollihaassa Ettalle, mutta kaikkineen näytti siltä, että Tiikerit teki pelissä mitä halusi ja Etta sen, mikä sen annettiin tehdä. Tii,kerit voitti pelin 3–1 (25–23, 25–20, 26–28, 25–12).

Valmentaja Mikko Keskisipilä toi kentälle erilaisen joukkueen. Vakihakkuri Oskari Keskinen sai vapaaillan (oli kylläkin penkillä) ja kuusikko tuli peliin ilman varsinaista hakkuria. Komeat 27 pinnaa (+21) tehtaillut Jiri Hänninen saatettiin lähinnä luokitella hakkuriksi.

– Joo oltiin sovittu, että minä kierrän hyökkäämään ykköspaikalta. Ei se ihan vieras tontti meikäläiselle ole. Vähän sellainen kombomalli. En ole ennen tällaisessa systeemissä mukana ollut, kommentoi kolmannen kerran peräkkäin liigan kuukauden joukkueeseen valittu Hänninen.

Hänninen nosti yleispelaajista selvästi vähiten aloituksia. Sen homman hoitivat Jere Mäkinen ja Teemu Lahti yhdessä Niklas Breilinin kanssa.

Ottelun kaksi ensimmäistä erää olivat lähes toistensa kopioita. Etta johti aikansa ja sitten Tiikerit suhautti ohi. Kolmas erä näytti jäävän pelin viimeiseksi, kun Tiikerit pääsi kokeilemaan katkaisua. Siinä joukkue ei onnistunut ja Hännisen pitkäksi menneen iskun myötä etu olikin vuorostaan Ettalla.

Pitkiä toveja aivan pimennossa ollut Jan Helenius syötti ässän ja oli vieraiden avainpelaaja erävoiton takana. Neljännessä erässä ei Heleniusta eikä ketään muutakaan ettalaista pelissä näkynyt. Tiikerit sisuuntui erätappiosta ja kyykytti vieraita lukemin 25–12.

– Etta pelasi hyvin, kunnes lannistui neljännessä erässä. Meidän teemana oli mennä joukkueena eteenpäin, eikä kenenkään pitänyt sooloilla. Huumori pysyi hyvänä, vaikka oltiin useita pinnoja tappiolla kahdessa ensimmäisessä erässä, Jiri Hänninen selvitti.

Hännisen kaksi ässää ja heti perään passari Anton Välimaan nokittama kolmas samanlainen ratkaisivat viimeisen erän ja Tiikerit pääsi nauttimaan koko alkuviikon edestä.

Tiikereiden vastaanotto toimi selvästi Ettaa paremmin (60–36). Myös torjuntapuolella oli kotijoukkue tehokkaampi (12–6). Ässiä isännille kirjattiin kahdeksan Ettan kolmea vastaan. Keskipelaajat Antti Leppälä (13/+11) ja Rami Rekomaa (10/+9) hyökkäsivät hyvillä prosenteilla.

Keskisipilä saattoi luonnehtia tiistaista kokeilua onnistuneeksi. Pelisysteemin muuttaminen voi olla jossakin vaiheessa aiheellista esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi.

– Meillä on eri variaatioita, joita voidaan tilanteen tullen käyttää. Nyt nähdyn lisäksi pari muuta on vielä varastossa. Joukkueessa on kavereita, jotka sopivat tarvittaessa eri rooleihin. Nyt nähtiin aika tasaista, eikä niin tasokasta pallottelua, Keskisipilä ynnäsi.