Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kun korona kolkuttaa kerrostaloon – Ei vara taloyhtiötä kaada

Koronaviruksen leviäminen jatkuu ja vakavin vaihe voi olla vielä edessä päin. Sairastuneita todetaan maailmanlaajuisesti lisää tunneittain. Tartunnan saaneiden määrä lähenee sataatuhatta ihmistä ja kuolleita on jo reilut kolmetuhatta. Korona voi levitä pandemiaksi, joten varuillaan on oltava. Lääkkeen ja rokotteen kehittämiseen tarvitaan vielä aikaa, puhutaan vähintään kuukausista.

Suomen torjuntakykyä koronaviruksen leviämistä vastaan ja valmistautumistasoa on viranomaisten suulla kehuttu. Omatoimisuutta ja käsihygienian merkitystä on korostettu. Viranomaisilla on pääasiallinen vastuu viruksen vastaisessa taistelussa, mutta jokaisella ihmisillä on myös vastuu itsestään ja samalla muista ihmisistä.

Suomessa tartuntojen määrä on pysynyt vielä vähäisenä, mutta uusien tartuntojen riski kasvaa koko ajan. Täällä ei myöskään ole nähty kotitarpeiden hamstraamista kaupoista tai paniikinomaista pelkoa.

Kaupungeissa ja isommissa taajamissa asutaan paljon kerrostaloissa. Kiinteistöliitto on nopeasti laatinut ohjeistuksen taloyhtiöille varautumisesta koronavirukseen. Ohjeissa muistutetaan, että lain velvoittama pelastussuunnitelma täytyy päivittää kattamaan myös koronan vaatiman varautumisen.

Kevät on taloyhtiöiden yhtiökokousten aikaa, ja on mahdollista, että koronaviruksen vuoksi viranomaiset voivat rajoittaa kokoontumista. Taloyhtiöiden hallitusten on pureskeltava mahdollisesti ennakolta vaihtoehtoisia tapoja kokousten järjestämiseen poikkeusoloissa.

Jos virus leviää laajalle, niin vaikutus voi ulottua taloyhtiöiden siivouspalveluihin sekä jätehuoltoon. Viranomainen voi esimerkiksi määrätä erilaisia puhdistus- tai desinfiointitoimia tehtäväksi yleisissä tiloissa. Jätehuoltoon voi tulla viivästyksiä, ja silloin asukkaiden on vähennettävä jätteiden määrää ja huolehdittava lajittelusta.

Uhkan laaja realisoituminen voi olla kulman takana. Jos korona kolkuttaa kerrostaloon, niin omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin on ratkaisevaa. Epätietoisuudelle ei kannata antaa tilaa. Todellisuutta suuremmiksi kasvavat huhut lisäävät vain pelkoa. Tiedon pitää myös kulkea taloyhtiössä, jos on tulossakeskeytyksiä tai katkoksia.