Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Huonoa päivää, huijari soittaa – Huijaussoittojen kirjo on laajentunut

Puhelin on huijarille hyvä rahantekoväline. Huijaussoitoilla yritetään pääasiassa kalastella tietoja, joilla aukeaisi pääsy varomattoman vastaajan tilille. Huijareita on monenlaisia ja samoin huijaussoittojen kirjo on laajentunut.

Kenenkään ei kannata tuudittautua varmuuden tunteeseen, että huijari ei yrittäisi onkia rahakasta tietoa juuri sinulta. Huijarin soitto voi muuttaa hyvän päivän nopeasti huonoksi, jos ansaan erehtyy astumaan. Huijarit eivät myöskään pidä vapaapäiviä joten varomattomaksi ei kannata heittäytyä millään verukkeella. Huijari voi vedota kiireeseen ja saada vastaajan tekemään nopean, kalliiksi käyvän ratkaisun. Ei tunnuksia tai tietoja tuntemattomille.

Poliisiksi tekeytyneet huijarisoittajat ovat olleet riesana jo pitkään. Pankkien ja viranomaisten nimissä ovat huijarit yrittäneet päästä myös rahoihin käsiksi. Huijaussoittoja on pidetty vanhemmalle väestölle suunnattuina, mutta huijarit ovat kehittäneet toimintatapojaan.

Alkuvuoden aikana on soitettu ennätysmäärä huijauspuheluita, joissa on esittäydytty tekniseksi tueksi tai yritetty saada vastaaja soittamaan takaisin ulkomaiseen numeroon. Kyberturvallisuuskeskus arvioi, että huijauspuheluita on saatettu soittaa viikossa jopa satojatuhansia.

Teknistä tukea esittävät huijarit ovat halunneet vastaajan asentavan etäohjelman tietokoneelleen ja samalla selvittäneet pankkitunnuksia. Huijaukseen langenneet ovat menettäneet pahimmissa tapauksissa suuren määrän rahaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ulkomaalaiseen numeroon yllyttävät soitot ovat myös kasvaneet räjähdysmäisesti. Niin sanotuissa Wangiri-puhelinhuijauksissa yritetään uhri saada soittamaan ulkomaiseen numeroon. Ulkomaisesta numerosta tulleen "hälärin" jälkeen puhelun saanut on erehtynyt soittamaan takaisin soittaneeseen numeroon. Ansa on lauennut ja soitetun puhelun hinta on ollut hurjimmillaan tuhansia euroja.

Puheluun vastatessa kannattaa olla epäileväinen oudon numeron ja soittajan kohdalla. Huijaukselta haiskahtava yritys kannattaa lopettaa välittömästi ja kohteliaisuudet jättää välistä. Kaikkiin soittoihin ei ole myöskään pakko vastata.