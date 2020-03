Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sieviläinen Miska Poikkimäki taisteli suomalaismiehistä parhaiten vapaan 30 kilometrillä nuorten MM-kilpailuissa Oberwiesenthalissa, mutta päivä oli hänellekin raskas. Poikkimäki päätyi 27:nneksi, eroa mestaruuden vieneeseen Norjan Iver Tildheim Anderseniin kertyi 4.53.

– Aika pitkä reissu oli tänään. Tuntui heti alusta asti, ettei ole ihan kulullaan. Lihas ei ollut yhtään terävä. Oli selkeästi huonoin päivä mitä täällä on ollut, Poikkimäki sanoi.

Hän ei osannut sanoa, mistä moiset tuntemukset johtuivat. Vaikka meno tuntui jo alusta vaikealta, ei Poikkimäki miettinyt keskeyttämistä.

– Ei ollut mitään muuta ongelmaa kuin se, että ei kulkenut. Ajattelin, että vedän maaliin asti, tulee ainakin hyvä harjoitus.

IK Falkenin Hanna Ray saapui 15 kilometriltä maaliin paremmissa voimissa kuin moni muu. Sijalle 56 päätynyt Ray olisi tosin mieluusti ollut väsyneempikin.

– En saanut mitään irti, kun hengitys ei toiminut. Pystyin kyllä tasaista vauhtia hiihtämään. Kun hengitys ei toimi, vapaa on minulle vaikeaa. En ole ikinä keskeyttänyt, enkä halunnut sitä tehdä (täälläkään), Ray sanoi.

IF Minkenin Johannes Vuorela oli 48:s. Eroa kärkeen kertyi jo lähes yhdeksän minuuttia. Torstaina 23-vuotiaat hiihtävät vastaavat matkat. IF Minkenin Remi Lindholmille 30 kilometriä on nuorten MM-kilpailuiden päämatka. Nuoremmilla on MM-laduilla vielä viestit perjantaina.