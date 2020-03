Vuoden 4H-kerho tulee Kälviältä – Tyttöjen monipuoliset erä- ja seikkailutaidot veivät voiton

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kälviän 4H-yhdistyksessä toimiva tyttöjen erä- ja seikkailukerho on valittu Vuoden 4H-kerhoksi.

Vuoden 4H-kerho 2019 -kilpailuun osallistui yhteensä 128 4H-kerhoa, joissa kerholaisina oli yhteensä 1530 lasta. Näiden joukosta valittiin 10 finalistikerhoa. Arvioinnissa painotettiin kerholaisten uusien taitojen oppimista sekä 4H:n arvojen ja kestävän elämäntavan ilmenemistä.

Näin Kälviän 4H-yhdistyksen voittajakerho kuvaili toimintaansa kilpailun tuomaristolle:

"Syksyn aikana kerhossa on suoritettu hätäensiapukurssi, tehty 15 kilometrin yön yli vaellusretki teltassa nukkuen, opeteltu solmuja ja valmistettu kilpaonkilaitteet, ongittu. Kerhossa on tehty metsäretkiä ja kerrattu erätaitoja sekä opeteltu ripustamaan riippumatot. Loppuvuonna kerho oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kälviän 4H:n ensimmäistä joulupolkutapahtumaa, jossa kerholaiset toimivat erilaisissa tonttutehtävissä. Polulle osallistui noin 400 vierasta ja se on saanut todella paljon positiivista palautetta. Tontut kävivät myös koristelemassa vanhainkodilla kuusen leikkien ja laulujen kera. Kerho on hyvä esimerkki siitä, kuinka jo vähän isommat lapset voivat olla mukana 4H-kerhotoiminnassa.”

Vuoden 4H-kerhon valitsi 4H-säätiön ja 4H-liiton edustajista sekä kerhonohjaajista koostuva tuomaristo.

Voittajakerho palkitaan 500 euron rahapalkinnolla 4H-järjestön stipendienjakotilaisuudessa Helsingissä 27.3.2020. Palkinnot ja stipendit jakaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.