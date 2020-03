Tunnetut pienoisrakennukset toivat voiton kokkolalaiselle Anu Paloaholle – Kokkolan 400-vuotisjuhlavuoden käsityötuotekilpailun palkitut työt julkistettiin keskiviikkona Kankurissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Anu PaloahonMinun Kokkola -tuoteperhe voitti ykköspalkinnon "Kokkola 400 vuotta 2020" -käsityötuotekilpailussa. Paloahon suunnittelemaan sarjaan kuuluvat Kokkolan Vanha vesitorni, Pedagogio ja Sähkölaitoksen talo sekä kudottu seinävaate.

– Tykkään historiasta ja arkkitehtuurista ja halusin tehdä keraamiset rakennukset, jotka ovat tunnistettavia ja kertovat Kokkolan 400-vuotisesta historiasta. Kudotussa seinävaatteessa yhdistyvät paljon käyttämäni kierrätysnahka ja keraamiset tikut Paloaho kertoo.

Kilpailun raati luonnehtii voittajakokonaisuutta näin:

– Se on laadukas. Materiaalin tuntu on kohdallaan ja Kokkola on huomioitu hyvin. Keraamiset rakennukset ovat viehättäviä. Kaivattuja tuotteita matkamuistoksi Kokkolasta. Rakennukset toimivat myös yksin ilman tekstiiliä. Esillepanossa ne ovat oiva visuaalinen pari.

– Voitto tuli täysin yllätyksenä, olen tietysti kovin otettu, että raati päätyi tähän. Olisin ollut tyytyväinen, jos tuotteeni olisivat päässeet vain näyttelyynkin mukaan, hiljattain Herhima-brändilleen toiminimen perustanut Paloaho kuvaili tunnelmiaan keskiviikkoiltana.

Anu Paloaho oli yllättynyt ja ilahtunut voitostaan. Markku Jokela

Paloaho on koulutukseltaan tekstiili- ja vaatetusalan insinööri, mutta sanoo että omien tuotteiden valmistaminen on pitkälti itse opiskeltua, omaa luomista ja ilmaisua.

Paloahon Minun Kokkola -rakennukset ovat uniikkeja kappaleita, ilman muotteja valmistettuja. Onko voittaja valmis tekemään pikkurakennuksia kilpailun sääntöjen edellyttämällä tavalla riittävästi myyntiin juhlavuoden ajaksi?

– Olen valmis ja teen niitä mielellään. Voisin tehdä savitöitä koko ajan. Vielä ei ole varmaa myydäänkö rakennukset yksitellen vai kolmen settinä. Siitä sovitaan Kankurin kanssa, Paloaho sanoo.

Kokkolan kaupungin juhlavuoden käsityökilpailun ja -näyttelyn tuotteet julkistettiin keskiviikkona Taito Keski-Pohjanmaan tiloissa Kankurissa.

Toiselle palkintosijalle sijoittui Päivi Makkosen Neristan-kuosi. Tuotesarjaan kuuluu pyyheliinoja ja oheistuotteita.

Päivi Makkonen ja Neristan-kuosi. Markku Jokela

Palkintoraati kuvailee Makkosen tuotetta täysin valmiiksi Kokkola-tuotteeksi, jossa Neristanin korttelit on jaoteltu ja sommiteltu hyvin.

Kolmannelle palkintosijalle ylsi Maj-Britt Blässar-Sitting Tervakranssillaan.

– Tuotteessa näkyy erinomaisesti kierrätettävyys. Materiaalissa on potentiaalia ja tuote on hauska. Tervan tuoksu sopii tuotteeseen, raati kommentoi.

Makkonen sai myös kunniamaininnan Laivakoira-tuotteellaan ja toisen kunniamaininnan sai Kaija Saastamoinen Kuninkaan kruunu -ulkoilupäähineellään.

Reilu vuosi sitten julkaistuun käsityötuotekilpailuun tuli määräaikaan, viime vuoden lokakuun loppuun mennessä 29 työtä, joiden joukosta 16 valittiin näyttelyyn. Näiden joukossa on kolme palkittua ja kaksi maininnan saanutta. Kaikki palkitut ja kunniamaininnan saaneet ovat kokkolalaisia, mutta kilpailuun tuli myös muualla asuvien käsitöitä.

Näyttelyn visualisoinnista vastasi Taito Keski-Pohjanmaan neuvontavastaava Marja-Liisa Katajala.

Parhaimmiston kilpailutöistä valitsi raati, johon kuuluivat muotoilijat Mari Isopahkala ja Kasper Tammela, Kokkolan kaupungin markkinointipäällikkö Päivi Korpisalo Taito Shop Kankurin myymälävastaava Jaana Päivärinta ja Halpa-Hallin visualisti Jenni Ylinen.

– Pääosaltaan työt olivat idealtaan hyviä ja Kokkola 400 -juhlavuosi näkyi tarinoin, jotka oli liitetty tuotteeseen tai itse tuotteessa. Vanha Kokkola, Neristan tuotiin useassa esille. Tuotteissa näkyi myös kaupungin nahkateollisuus ja meri, raati luonnehti osallistujatöitä.

Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Tuula Puoskari ja Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila palkitsivat käsityötuotekilpailun voittajat. Etualalla toisen palkinnon ja kunniamaininnan saanut Päivi Makkonen. Markku Jokela

– Viisi parasta tuotetta ovat erittäin hyviä. Pakkauksia vielä tuotteistetaan, mutta toukokuussa ne tulevat myyntiin, Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Tuula Puoskari kuvaili kilpailun satoa.

– Osallistujien joukossa oli todella hyviä ideoita, jotka kannustan viemään loppuun asti, jotta niistä saadaan valmiita tuotteita, Puoskari jatkaa.