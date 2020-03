Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Osa Koivuhaan koulun oppilaista joutuu torstaiaamusta lähtien evakkoon sisäilmaongelmien takia. Tokaluokkalaiset opiskelevat väistötiloissa ainakin kuluvan kevätlukukauden ajan.

Kakkosluokkien opetustilat ovat olleet suljettuna havaittujen sisäilmaongelmien takia jonkin aikaa ja opetusta on siirretty koulun sisällä epätarkoituksenmukaisiin tiloihin.

Nyt päädyttiin ratkaisuun, että Koivuhaan alakoulun molemmat kakkosluokat sekä kaksi opettajaa ja yksi ohjaajaa siirtyvät torstaista lähtien Mäntykankaan koululle väistötiloihin.

– Väistötilohin siirtymisellä turvaamme oppilaille opetuksen sisäilmatutkimuksen ja suunniteltujen korjaustöiden ajalle, kertoo vt. rehtori Jyrki Mikkonen.

Pienet koululaiset kuljetetaan Koivuhaasta Mäntykankaalle linja-autolla. Koulukyyti lähtee ja saapuu Koivuhaan koulun pihalta.

Koulu sijaitsee Koivuhaan Palvelukeskuksessa Mäntynäädänkadulla. Koivuhaan Palvelukeskus on Kokkolan kaupungin omistama yhtiö.

Koivuhaan Palvelukeskuksen yhteydessä sijaitsevassa alakoulussa on etsitty pitkään selityksiä raportoiduista oireista. Aiemmin on kerrottu, että oireita ovat saaneet lähinnä koulun henkilöstö. Nyt kouluterveydenhoitajalle on kerrottu myös oppilaiden saamista oireista.

– Teimme lisätutkimuksia joulun välipäivinä. Näytteet otettiin paikoista, joita ei ollut aiemmin tutkittu, esimerkiksi joistain seinistä. Nyt koulun kaikki paikat on käyty läpi. Materiaalinäytteet ovat analysoitavina, kertoi tammikuun puolivälissä Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja Heikki Laitinen Keskipohjanmaalle.

Nyt analysointi sekä loppuraportti tämän hetkisistä tutkimuksista on valmistunut.

– Tämän hetkisten tutkimusten mukainen loppuraportointi on valmistunut. Siinä käydään laajasti koulun vaiheita läpi aina 90-luvun loppupuolelta asti. Ainakaan toistaiseksi ei ole löytynyt rakennuksen osalta mitään syytä, mikä selittäisi oireiluja, kertoo Laitinen.

Ensi viikon maanantaina sisätilatyöryhmä kokoontuu ja tulee kertomaan tarkemmin loppuraportin tiedoista sekä mahdollisista suunnitelluista korjaustoimenpiteistä.