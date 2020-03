Sula mahdottomuus – Lumiraja karkaa pohjoisemmaksi, mutta väki pakkautuu etelään. Millainen on ollut hiihtoseura-aktiivin talvi, kun lunta ei ole ollut lainkaan tai sitä on ollut liian vähän? Kauko Tikkanen kertoo, miten Pyhäjärvellä on pärjätty.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

”Pyhäjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja on ollut tänä talvena ehkä eteläisin paikka Suomessa, missä on pystynyt harjoittamaan hiihtotoimintaa kohtalaisesti. Lumi tuli aikaisin, mutta sen jälkeen on ollut 4–5 lauhaa jaksoa, mitkä ovat syöneet latuja. Kilometrin lenkki on ollut koko ajan käytössä, kahden, kolmen ja jopa viiden kilometrin latu vaihtelevasti.

– Kilpailuohjelmaan oli merkitty neljä kisaa, joista kolme on pystytty järjestämään. Maaliskuun lopussa meillä on Suomen cupin osakilpailu, mikä toteutuu varmasti. Sitä varten meillä on säilöttynä lunta, ja pakkaskelillä tykitetään lunta suoraan latupohjille. Talkootyötä se vaatii, mutta meillä on 20–30 hengen porukka sitä varten. Talkooporukka vanhenee, eikä nuoria tahdo löytyä enää mukaan, mutta toistaiseksi homma on toiminut näin. Pyhäjärven kaupungille ladut maksavat vuodessa alle 20 000 euroa.

– Tietenkin tällaiset talvet vaikuttavat lajin asemaan. Juniorihiihtäjiä Pyhäjärvellä on 20–30, kun vielä parikymmentä vuotta sitten oli tuplamäärä. Lahjakkaita nuoria menee muihin lajeihin. Jäähallissa on aina jää kunnossa, mutta laduista ei ikinä tiedä. Jääkiekko vetää täälläkin nuoria puoleensa, eikä siinä mitään. Pääasia, että urheilevat. Paljon hiihdon tulevaisuus riippuu seurojen vetäjistä. Jos ei mitään tehdä, ei mitään myöskään tapahdu. Seuratoimintaan pitää olla matala kynnys tulla mukaan. Mitään ei tarvitse osata, pääasia, että seurassa on porukkaa ja saadaan lapsille toimintaa. Kunnianhimoisimmat voidaan ohjata sitten myöhemmin ammattimaisemman valmennuksen piiriin.”

Kauko Tikkanen

Pyhäjärveläisen Pohti Ski Teamin manageri ja seura-aktiivi

”Raisiossa ei ole hiihdetty tänä talvena metriäkään. Koko Varsinais-Suomessa on taidettu järjestää vain kaksi hiihtokilpailua: yksi Paraisten säilölumesta tehdyllä ladulla ja yksi Uudenkaupungin hiihtoputkessa. Kaikki muut kisat on peruutettu. Onhan tämä todella surullinen tilanne.

– Tavoitteelliset kilpahiihtäjät lähtevät lumen perässä kauemmas, mutta eniten harmittaa lasten ja kuntoilijoiden puolesta. Niin taitavia seuratyöntekijöitä ja kannustavia vanhempia ei ole olemassakaan, että näissä olosuhteissa pystyisimme houkuttelemaan hiihdon pariin uusia harrastajia.

– Säälle ei kukaan voi mitään, mutta kyllä tässä katseet kääntyvät kuntapäättäjienkin suuntaan. Pääkaupunkiseudulla on useita latuja, mutta Varsinais-Suomessa ei yhtään. Kysymys on tahdosta. Lunta voi säilöä sahanpurun alle ja maakunnan lukemattomien jäähallien tuottamaa lunta voisi kuljettaa kuntien välisenä yhteistyönä keskitetysti yhteen paikkaan, että maakuntaan saataisiin edes yksi kunnon keinolatu. Lahden liikuntatoimi on laskenut, että lumen tekeminen ja säilöminen maksaa kymppitonnin per kilometri per talvi. Se on aika pieni raha, jos sitä vertaa jalkapallon tekonurmikenttien lämmityskuluihin tai jäähallin ylläpitokuluihin. Hiihtoladuille ei tarvitse jakaa seuravuoroja, vaan ne ovat kaikille avoimia 24/7. Väitän, että Varsinais-Suomessa olisi ollut keinoladulle jonoa aamusta iltaan, jos täällä sellainen olisi tänä talvena ollut. ”

Marko Takomo

Raisio Ski Team 105:n valmentaja ja seura-aktiivi

”Keuruulla lumitilanne on ollut vaihteleva ja Etelä-Suomeen verrattuna ihan siedettävä, mutta historiallisessa katsannossa kuitenkin aika surkea. Marras-joulukuun aikana ladut olivat kunnossa, mutta sen jälkeen enää satunnaisesti. Ei ole ollut riittävästi peräkkäisiä pakkaspäiviä, että olisi päästy hyödyntämään tykkilunta. Lasten hiihtokoulut on pystytty järjestämään jäähallin lumista tehdyllä 700 metrin ladulla, mutta juniorien Keuruu-Jämsä-cupin kuudesta osakilpailusta toteutui vain yksi. Onhan se näkynyt harrastajamäärissä. Vielä kymmenen vuotta sitten meillä oli satakunta junioria, nyt noin 30.

– Olosuhteiden taakse ei saa silti liikaa mennä, nämä ovat myös asennekysymyksiä. Rullasukset vastaavat aika hyvin lumella hiihtoa ja sauvarinteessä voi tehdä lajinomaista harjoittelua. Parhaat ja motivoituneimmat ovat päässeet tänäkin talvena toteuttamaan harjoitusohjelmia vähän soveltaen. Eniten huonoista olosuhteista kärsivät lapset ja nuoret. Kun seura-, alue- ja piiritoimintaa ei pystytä toteuttamaan normaalisti, se näkyy pienellä viiveellä koko lajin asemassa.”

Veikko Ahonen

Keuruun Kisailijoiden hiihtojaoston puheenjohtaja, valmentaja ja kilpailujärjestäjä