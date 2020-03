Marita Kaakinen on kiertänyt mentoroimassa yli kymmentä kuoroa Kokkolan alueella – KuoroKokkola vie kaivattua tukea myös kuoronjohtajille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yksi KuoroKokkola 400 -projektin osista on kuoroille tarjottava mentoripalvelu. Tähän mennessä kuoronjohtaja Marita Kaakinen on kiertänyt Kokkolassa ja lähialueilla yli kymmenen kuoron luona. Mentorin tehtävät riippuvat kuoron tarpeista ja tavoitteista.

– Osa kaipaa piristystä ohjelmistoon. Osa kuoroista taas on kilpailukunnossa ja heille mietitään sopivia kilpailuja eri puolilta maailmaa, Kaakinen kuvaa.

Mentorin tehtävät liittyvät myös muuhun kuin pelkkään musiikkiin. Kaakinen saattaa keskustella siitä, mitkä ovat kuorolaisten ja kuoronjohtajan intressit, eli siitä, mikä on järkevä suunta edetä toiminnassa.

Tärkeää on myös kuoronjohtajien työnohjaus.

– Kuoronjohtaja työskentelee ihmisten keskellä, mutta hän tekee töitään yksin. Kuoronjohtajan työnohjaukseen ei harrastajakuoroissa juuri koskaan ole mahdollisuutta. Sitä pitäisi kuitenkin tehdä äkkiä ja paljon. Kun kuoro kehittyy, johtajankin pitää kehittyä, Kaakinen sanoo.

Pätevistä kuoronjohtajista on ainakin suurten kaupunkien ulkopuolella pulaa. Usein yhdellä johtajalla onkin useita kuoroja vastuullaan.

Aiemmin kuoronjohtajat olivat kanttoreita ja opettajia, nykyisin yhä useammin juuri kuoronjohtoon koulutettuja ammattilaisia. Kuoronjohtajien koulutus tosin tuottaa ”jykevän perusmuusikkouden”, joten johtajat tekevät muitakin musiikkialan töitä.

Kaakinen sanoo, että kaikki kuoronjohtajat työskentelevät freelancereina, eli johtavat kuoroja muun työn ohella. On pakko, sillä kuoronjohtajen palkkaus suhteessa työmäärään ei Kaakisen mukaan ole ”ymmärrettävällä tasolla”.

– Ei riitä, että vetää kolmen tunnin harjoituksen. Meidän pitää harjoitella joka ainoa päivä.

Ohjelmistosta huolehtimisen lisäksi kuoronjohtajalle kuuluu usein tuottamista, kuten aikataulujen ja raha-asioiden järjestelyä. Tämän voisi Kaakisen mukana hyvin tehdä koulutettu kulttuurituottaja, mutta heidän osaamistaan ei vielä osata hyödyntää.

Niinpä monet kuoronjohtajat ovat enemmän kuin täystyöllistettyjä.

Marita Kaakinen johti Karlabi 400 -teoksen esityksen tammikuussa. Clas-Olav Slotte

Kuorojen tilanne on Kaakisen mukaan Keski-Pohjanmaalla hyvä.

– Täällä on myös hyvin profiloituneita kuoroja. Kuoroja on eri genreissä, sitten on harrastepiirien ja työpaikkojen kuoroja. Tai vaikka Kaustisen Hääkuoro, mikään muu kuoro maailmassa ei tee sellaista.

Moni perinteinen kuoro kuitenkin kamppailee jäsenmäärän säilyttämisen kanssa. Kaakinen muistuttaa, että jäsenyys on aaltoliikettä. Hän ei ylipäänsä ole huolissaan kuorojen koosta.

– Tärkeämpää on se, miksi lauletaan. Jos on hyvä porukka ja into, siitä syntyy vaikka mitä.

Kaakisen johtamassa Keski-Pohjanmaan Kamarikuorossa on tällä hetkellä ”hirvittävä into päällä”. Huhtikuussa kuoro esittää Matteuspassion Jokilaaksojen oratoriokuoron ja Haapaveden kamariorkesterin kanssa ensimmäistä kertaa omin voimin omassa kotikaupungissaan.

– Meillä on hyvä tekemisen meininki. Sitä ei voi käskeä, se vain syntyy.