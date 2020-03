Elokuva-arvio: Klaus Härön Elämää kuoleman jälkeen on huolellisesti toteutettu tunnelmapala, mutta kansankomedian elementit tuntuvat elokuvassa vieraalta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Elokuva. Elämää kuoleman jälkeen (Livet efter döden). Ohjaus ja käsikirjoitus Klaus Härö. Kuvaus Robert Nordström. Pääosissa Peik Stenberg, Martin Paul, Lena Labart. 81 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★

Elokuvan vakavalta kuulostava nimi herättää odotukset. Onko arvostettu ohjaajamme Klaus Härö tehnyt taas täyteläisen, mutta totisen ongelmaelokuvan? Sellaisen kuin oli kyyneliin liikuttava sotalapsikuvaus Äideistä parhain (2005), tai Ruotsin mielenterveyshuollon historiaa käsitellyt Uusi ihminen (2007). Tai Gloden Globe -ehdokkuuden tuonut Neuvostoliiton miehittämän Viron tarina Miekkailija (2015).

Elämää kuoleman jälkeen osaa yllättää. Se on ohjaajansa hauskin elokuva, vaikka rakentuukin hautajaisten ympärille. Henkilökohtaisinkin se on, ja ensimmäinen pitkä fiktio, johon Härö on tehnyt alkuperäiskäsikirjoituksen.

Pietarsaaressa ohjaaja kertoi filminsä omaelämäkerrallista aineksista ja muistoista. Äidin menetys sairaudelle aiheutti nuorelle opiskelijalle surun. Silti Härö ei voinut olla huomaamatta hautajaisjärjestelyiden ympärillä läheisten ja perheystävien käytöksen hullunkurisia piirteitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Polttavin kysymys tuntui olevan, tarjottaisiinko hautajaisvieraille voileipäkakkua vai pelkkiä voileipiä. Sellainen ihminen kai on. Suuntaudumme käytännöllisesti uuteen ja eteenpäin, pois surusta: elämään kuoleman jälkeen.

Perheen isä Nisse sanoo jo tehneensä surutyön, kun vaimo oli pitkään sairaana. Elsa-sisar syyttää veljeään. Että tämä luovutti, eikä ollut tukena, vaan jätti vaimonsa kohtaamaan kuoleman yksin. Toivonsa menettänyttä Nisseä ärsyttivät hyvää tarkoittaneet sukulaiset, jotka viime hetkilläkin toimittivat sairausvuoteelle ihmeparantumisista kertovaa kirjallisuutta.

Elämää kuoleman jälkeen on tunnelmapala. Vaikka elokuva on fiktio ja sen hahmot kärjistyksiä, omakohtaisuus näyttäytyy arjen intiiminä välittömyytenä. Klaus Härön laatuelokuville ominaisen huolellisuuden – Robert Nordströmin vuodenaikoja myötäilevä kuvaus, Matti Byen tunnelmallinen musiikki – vastapainona filmissä on aiheelle vieraita korostuksia. Hiljainen huumori toimisi paremmin kuin nyt esille paikoin pyrkivä mielensäpahoittajatyylinen kansankomedia.

Näyttelijät ovat virkistävän tuoreita kasvoja. Peik Stenberg ruumiillistaa sisäänpäinkääntyneen leskimiehen täydellisesti. Stefania esittävä nuori Martin Paul onnistuu ensiroolissaan hienosti. Koskettavinta filmissä on pojan ja isän hankala lähentyminen nyt, kun äitiä ei enää ole välittäjänä. Enemmän silmillään, eleillään ja asennoillaan kuin repliikeillä näyttelevä Paul on Härön upea uusi löytö.

Mutta tuntuu kuin ohjaaja ei olisi ihan luottanut oman aiheensa ja tosielämän hahmojen kiinnostavuuteen, vaan halunnut liioitella käänteitä ja särmiä. Hauskuutta ei olisi tarvinnut korostaa Nissen äkkipikaisuudella ja väkinäisellä riitelyllä Elsa-siskon (Lena Labart) kanssa. Arkiset tilanteet saattavat olla vaikka kuinka tosia, mutta kaikista ei saa valkokankaalle toimivaa, sisällökästä draamaa.

Stenberg on Nissenä parhaimmillaan rakkaiden lintujensa kanssa, sekä loppukohtauksessa, isän ja Stefan-pojan sovinnossa. Ei tarvita mailanpuristusta eikä hötkyilyä, näyttelijän persoona riittää ja hahmo puhkeaa kukkaan. Samalla elokuvakin löytää syvimmän olemuksensa. On vain tilanne ja ihmiset ilman ylisuuria sanoja. Purkaus syntyy katsojassa.