Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Puoluejohto tekee töitä tosissaan kannatuksen parantamiseksi – Keski-Pohjanmaallakin nähdään korkean profiilin poliitikkoja viikonloppuna

Tämän vuoden puoluekannatusmittaukset ovat näyttäneet hiukan tasoittumista puolueiden kannatuksissa. Perussuomalaisten korkea kannatus on näyttänyt maltillista suuntaa alaspäin. Edelleen puolue on suomalaisten gallup-suosikki 22,4 prosentilla. Eduskuntavaaleista on tultu selvästi alas. Viimeksi nuorisojärjestön toilailu johti siihen, että puolue katkaisi yhteistyön nykyisen nuorisojärjestönsä kanssa.

Oppositiopuolue kokoomus on vahvistanut otetaan ja eroa Jussi Halla-ahon puolueeseen on reilut neljä prosenttiyksikköä.

SDP:n kannatus on näyttänyt paranevan pääministeri Sanna Marinin matkatessa kohti kesän puoluekokousta ja puheenjohtajavalintaa. Marinin tähti on kirkas Suomessa ja maailmalla. SDP:n lukema näytti Ylen mittauksessa 16,6 prosenttia. Demareille kannatus ei ole edelläänkään korkea, mutta suunta miellyttänee.

Marinin ulkomaanmatkan ajan pääministerinä toimiva keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni voi huokaista hiukan helpotuksesta. Keskustan kannatus on edelleen alhainen, mutta puolueen kannattajat ovat pettymysten jälkeen alkaneet palata juurilleen.

Medioiden teettämiä puoluekannatusmittauksia julkaistaan usein ja säännöllisesti. Vaikka puolueet suhtautuvat gallupeihin vähätellenkin, kertovat ne kuitenkin siitä, mitä kansalaiset ja mahdolliset äänestäjät ajattelevat juuri kyseisellä hetkellä. Toki hyviä tuloksia saaneet puolueet ottavat tilanteesta kaiken irti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jokainen tietää sen tosiasian, että tärkein kannatus mitataan vaaleissa. Neljän vuoden odotus esimerkiksi eduskuntavaalien välillä on nykyaikana äärimmäisen pitkä. Tosin tälläkin vaalikaudella käydään puolivälissä kuntavaalit, joihin puolueet valmistautuvat täysillä.

Puolueet joutuvat tekemään töitä kannatuksensa puolesta, ja kuntavaaliehdokkaita haetaan tosissaan. Lauantaina nähdään Keski-Pohjanmaallakin korkean profiilin poliitikkoja, kun alueella vierailee niin Katri Kulmuni kuin Jussi Halla-ahokin tapaamassa puolueväkeä ja muuta yleisöä.