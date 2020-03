Valkoinen talo myönsi pulan koronatesteistä – Trump sanoi WHO:n lukemia virheellisiksi: "Tämä on vain aavistukseni"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdysvalloissa ei ole riittävästi koronavirustestejä, Valkoinen talo myöntää.

Esimerkiksi New Yorkin kaupunki vetosi Yhdysvaltain hallintoon, jotta se lähettäisi kaupungille lisää koronatestejä. New Yorkissa löydettyjen koronavirustapausten määrä kaksinkertaistui yön aikana ja sairastuneita on nyt kaupungissa ainakin 22.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kertoo, että Yhdysvaltain hallinto ei pysty täyttämään tavoitettaan miljoonan koronatestin toimittamisesta ympäri maata.

– Testejä ei ole tarpeeksi suhteessa niiden arvioituun tarpeeseen, Pence sanoo.

Samaan aikaan maan kongressi on hyväksymässä laajaa ohjelmaa koronaviruksen vastaisen taistelun rahoittamisessa.

Yhdysvalloissa koronavirus on tappanut ainakin 12 ihmistä. Uhrit kuolivat yhtä henkilöä lukuun ottamatta maan luoteisosan Washingtonin osavaltiosta. Vahvistettuja tartuntoja on yli 200.

Maan presidentti Donald Trump sanoi suorassa tv-lähetyksessä, ettei hän usko Maailman terveysjärjestö WHO:n arvioon koronaviruksen tappavuudesta.

WHO:n mukaan 3,5 prosenttia taudin maailmalla saaneista kuolee. On muistettava, että lähes kaikki koronaan kuolleet henkilöt ovat olleet vanhoja tai entuudestaan sairaita.

– Luulen, että 3,4 prosenttia on virheellinen lukema, Trump sanoi tv-kanava Foxin uutislähetyksessä.

– Tämä on vain aavistukseni, Trump jatkoi.

Trump perusteli aavistelujaan "useilla keskusteluilla useiden ihmisten kanssa". Hän painotti, että valtaosa viruksen saaneista toipuu nopeasti, ja että useat sairastuneet eivät edes käy hoidossa tai tapaa lääkäriä.