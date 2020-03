Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on varmistunut koronavirustartunta. Ylen tietojen mukaan tapaus on Oulussa, ja kyseessä on Iranista Suomeen matkustanut henkilö.

Oulun yliopistosairaalasta tietoa ei kiistetä eikä vahvisteta. Oys:n infektiovastuulääkäri Lotta Simolan mukaan sairaanhoitopiirissä on sovittu tiedotuskäytännöstä, jonka mukaan asiasta ei tiedoteta enempää kuin virallisessa tiedotteessa on kerrottu.

Tiedotteen mukaan tartunta varmistui torstaina 5.3.2020 ja tartunnan saanut on epidemia-alueelta palannut matkailija.

Potilas on tällä hetkellä kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Mahdollisesti tartunnalle altistuneita lähikontakteja kartoitetaan parhaillaan.

Sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kanssa.

Uutista on päivitetty Ylen tiedoilla kello 12.43.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää tietoja sivulle:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

