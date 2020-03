Kaustisen Pohjan-Veikkojen seuravastaava Tanja Kaustinen on tyytyväinen, kun seuraan tulee uusia toimijoita ja uusia ajatuksia: "On mukava, että on ihmisiä, jotka haluavat työskennellä pyyteettömästi ilman korvausta"



Seuran toimistolla työskentelevä Tanja Kaustinen kertoo, että seuran yhteiset talkoot yhdistävät seuraväkeä ja pitävät talouden tasapainossa. Seppo Järvelä

Miten polkusi urheiluseuran työntekijäksi on edennyt? – Lukion jälkeen en tiennyt, mikä minusta isona tulee. Lähdin sitten opiskelemaan kaupallista alkaa ja valmistuin 2002 tradenomiksi.