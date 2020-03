Lukijan mielipide: Uhattu suomen kieli – Suomenkieliset sanat korvautuvat joko englanninkielisillä ilmaisuilla tai niistä väännetyillä anglismeilla

Elämme kansainvälistyneessä maailmassa ja tietoyhteiskunnassa. Lähes kaikki tieto on saatavilla internetistä minä hetkenä hyvänsä – englanniksi. Englannin kieli on merkittävästi korostunut, koska sillä monet yhteiskunnat ovat lähentyneet toisiaan. Englannin kielellä on jo vaikutusta arkeemme.

Teknologiaa ei välttämättä käännetä enää suomen kielelle, ravintoloissa ruokalistat ja asiakaspalvelu voivat olla saatavilla vain englanniksi. Kaikista ikävimmin se näkyy ihmisten nykykielessä: suomen kieliset sanat korvautuvat joko englanninkielisillä ilmaisuilla tai niistä väännetyillä anglismeilla. Tämä on erityisesti korostunut nuorisossa, joka on elänyt lähes koko ikänsä internetin, videopelien ja älypuhelinten äärellä. Kaikki viihde ja tieto on nautittavissa englanniksi, koska sillä sitä on helpoiten saatavilla.

Tämä kehitys myös kiihtyy kiihtymistään. Kehtaan jopa sanoa, että suomen kielestä on tulossa jopa taloudellinen rasite ajan myötä Suomessa. On taloudellisempaa hoitaa ravintoloissa asiakaspalvelu esimerkiksi tilausautomaattien kanssa, jolloin asiakaspalvelijoiden ei välttämättä tarvitse sanoa sanaakaan asiakkaille.

Monikielistyvä väestö myös pakottaa työyhteisöjä vaihtamaan työkielen englanniksi, mikä myös kasvattaa mahdollisuuksia hakea vieraskielistä työvoimaa. Globaali kapitalismi kyykyttää suomen kaltaisia pieniä kieliä.

Suomen valtion tulee turvata suomen kielen jatkuvuus ja olemassaolo näinä tukahduttavina aikoina. Ehkä yhtenä helpoimpana ratkaisuna on lisätä äidinkielen ja suomen opetusta oppilaitoksissa sekä korostaa sen merkitystä. Tiedämme kuitenkin, ettei tämä tule riittämään.

Suomen kieli tarvitsee kulttuurisen mullistuksen, joka edellyttää Suomen kansalaisia vaatimaan kielellisiä oikeuksiaan nyt ja tulevaisuudessa. Sellainen mullistus, että kirjoituksessani ilmenneet anglismit häviäisivät luontaisesti. Meidän äidinkielemme ei ole vaihdettavissa englanniksi, vaikka kuinka hyvältä se näyttäisi kirjanpidossa!