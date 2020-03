Viikon viiniarvio: Halvalla ei aina saa hyvää

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Chill Out Organic Tempranillo Syrah 2019, Espanja, 8,39 €

Kaksi sattumaa saman viikon aikana. Kaverini sanoi, että alle kympillä pitää saada ja saa hyvää punaviiniä. Ehkä muualla, mutta Suomessa se on vaikeaa. Lisäksi luin arvion, että Chill Out viinisarjan punaviineissä on erittäin hyvä hinta/laatu-suhde. Ne ovat halpisviinejä ja aikaisemmat kokemukseni niistä ovat samanlaisia. Mutta oikeasti en ole maistanut mitään Chill Out viiniä pitkään aikaan. Otin testaukseen uuden version Espanjasta, joka on tehty Tempanillosta ja Syrahista viime vuonna.

Tuoksu on tietysti nuori ja hapokkaan marjaisa, mutta ei paha ollenkaan. Mansikkainen, vadelmainen, vähän hapankirsikkaa, melko ympäripyöreä eikä siitä rypäleitä tunnista. Mutta silti se on miellyttävä tuoksu.

Maku on paljon kevyempi kuin Alkon luonnehdinta antaa ymmärtää. Hapankirsikkaa, laimeaa mansikkaa, punaherukkaa, kovin nuoria marjoja joista jää aika hapokas jälkimaku kielelle. Onneksi se on lyhyt. Oletin, että tämä on seurusteluviini, mutta parhaiten se sopii texmex-ruualle. Tämä on vain yksi Chill Out -sarjan punaviineistä, jotka ovat tasalaatuisiksi sekoitettuja ison volyymin tuotteita. Ei ihan huonoja, eivät mitään suuria löytöjä, mutta toimivat silloin kun ei ole isoja odotuksia ja on arkista ruokaa.