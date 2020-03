Joko on naisten vuoro? – Kunta-alan neuvotteluja on käyty seitsemän viikkoa, sopimukset ovat katkolla maaliskuun lopussa – "Meidän näkemyksemme on, että palkkatasa-arvo pitää korjata", sanoo Tehyn Selänteen pääluottamusmies Nina Pulkkinen



1 OAJ:n Kokkolan paikallisyhdistyksen pääluottamusmies Timo Rajaniemi, hallituksen jäsen Tiina Hagström ja hallituksen puheenjohtaja Milka Mattila seuraavat tarkasti kunta-alan neuvottelujen edistymistä. Useamman sopimuskauden mittainen palkkaohjelma kuuluu OAJ:nkin tavoitteisiin. Markku Jokela Previous Next

Naisen euro on 84 senttiä, kertovat tilastot. Se ei tarkoita, että samalla alalla samaa työtä tekevien miesten ja naisten palkkaero olisi tuo.