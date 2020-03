Vuorokausi pelaamista – Centrian opiskelijoilla on lanit käynnissä Kokkolassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat aloittivat perjantai-iltana kuudelta vuorokauden mittaisen pelitapahtuman Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Tapahtuman tarkoituksena on edistää etenkin kansainvälisten opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja suomalaisopiskelijoihin.

– Paikan sai varata etukäteen ja varauksia tulikin 31 ennakkoon. Paikalle voi tulla myös vain kävelemällä ovesta sisään. Tavoitteena on, että täällä olisi koko ajan noin 40 pelaajaa, kertoo järjestäjätiimistä opiskelija Tero Räty.

Centrian kiinalaisopiskelija Zhipeny Jiang saapumassa pelipaikoille. Järjestyksenvalvoja Ari Lindberg seuraa miten järjestäjä Tero Räty selviää ilmoittautumisesta. Markku Jokela

Nelihenkiseen järjestäjätiimiin kuuluvat Rädyn lisäksi Valtteri Luoma, Valtteri Ilmanen ja William Blomqvist. Räty kertoo, että he ovat kaikki aktiivisia videopelaajia.

Pelattavaksi peleiksi valikoituivat opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella Counter-Strike ja League of Legends. CS on toisia vastaan pelattava taktinen ammuntapeli ja League of Legends on saman tyyppinen, mutta sitä pelataan tiimeinä toista joukkuetta vastaan.

– Osallistujat tuovat oman tietokoneen tai konsolin ja omat ruuat. Olemme järjestäneet myös itsepalvelukahvilan, josta voi ostaa syötävää, Räty kertoo.

Ian Bagtaeev ja Diego Villegas Salazar koneita virittelemässä. Markku Jokela

Pelata voi tosiaan koko 24 tunnin ajan, mutta kampuksella on lepotila, jossa voi nukkua välillä. Myös kotona voi käydä välillä syömässä tai nukkumassa.

– Saa tulla myös vain hengailemaan ja olemaan hengessä mukana.

– Pelaaminen on hyvä vapaa-ajan aktiviteetti ja nyt samalla pääsee tutustumaan uusiin opiskelijoihin ja verkostoitumaan, Räty jatkaa.

Räty osallistuu itsekin ensimmäistä kertaa 24 h -laneihin ja aikoo pysyä paikalla koko vuorokauden. Järjestäjätiimin jäsenet voivat vuorotella tapahtuman valvonnassa, jos joku haluaa käydä välillä nukkumassa.

Räty kertoo, että pelitapahtuman järjestäminen ei ollut niin helppo juttu kuin äkkiä saattaisi kuvitella.

– Muutoksia tuli paljon, piti tehdä turvallisuussuunnitelma ja hankkia järjestyksenvalvojia. Piti miettiä, miten markkinoida tapahtumaa opiskelijoille, että he saisivat siitä tiedon.

Ensimmäistä vuotta tuotantotaloutta opiskeleva Räty muutti viime syksynä opiskeluiden perässä Kokkolaan Vantaan seudulta.

– Kokkola on mukava ja rauhallinen paikka. Täällä on tosi paljon mukavia ihmisiä. Nuoriso järjestää itselleen hyvin toimintaa, nuori mies kuvailee.

Jaakko Mansikka, Ian Bagteev ja Diego Villegas Salazar. Markku Jokela