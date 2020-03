Päätoimittajalta: Media näyttää esimerkkiä tasa-arvossa – Toivon voivani kannustaa myös naisia hakemaan rohkeasti kiinnostaviin töihin ja valintoihin

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä tuodaan esiin monenlaisia näkökulmia tasa-arvosta. Ihmisten välinen tasa-arvo ei toteudu läheskään koko maailmassa, jos missään. Ihonväri, etninen tausta, äidinkieli, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, ammatti, varallisuus ja synnyinmaa ratkaisevat monia asioita.

Edes pohjoismaisessa demokratiassa ihminen ei saa samoja lähtökohtia vaan vanhempien sosioekonominen asema ratkaisee. Köyhä lapsiperhe voi olla monella tavalla onnellinen kasvualusta, mutta raha vaikuttaa jopa harrastuksiin tai siihen, miten talviloma on vietetty ja minkälaisia kertomuksia luokkakavereille on kerrottavana.

Suomi on tasa-arvon mallimaa, mutta täydellisesti se ei toteudu edes täällä. Suo­mi an­toi kol­man­te­na maa­il­mas­sa ja en­sim­mäi­se­nä Eu­roo­pas­sa nai­sil­le ää­ni­oi­keu­den vuon­na 1906 osa­na yleis­tä ja yh­tä­läis­tä ää­ni­oi­keut­ta. Uu­des­sa-See­lan­nis­sa ja Aust­ra­li­as­sa nai­set oli­vat saa­neet ää­ni­oi­keu­den jo en­nen Suo­mea. Suo­mes­sa nai­set sai­vat kui­ten­kin en­sim­mäi­si­nä maa­il­mas­sa vaa­li­kel­poi­suu­den eli oi­keu­den aset­tua eh­dol­le vaa­leis­sa. Tämä on tietyllä tavalla vielä hienompaa kuin äänioikeus; että naiset saivat mahdollisuuden itse olla päättämässä asioista.

Keskipohjalaisittain on arvokasta tietää, että kun en­sim­mäi­set nais­kan­sa­ne­dus­ta­jat va­lit­tiin edus­kun­taan vuon­na 1907, oli joukossa myös kälviäläinen Lu­ci­na Hag­man, joka oli vuon­na 1892 pe­rus­te­tun Uni­o­ni Nais­liit­to Suo­mes­sa -jär­jes­tön en­sim­mäi­nen pu­heen­joh­ta­ja ja joka oli vuon­na 1907 pe­rus­ta­mas­sa Suo­ma­lais­ta Nais­liit­toa.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on tapahtunut valtava muutos. Nainen on tälläkin hetkellä pääministerinä, valtiovarainministerinä ja muissa ministerin tehtävissä. Suuri osa puoluejohtajista on naisia. Suomalainen nainen on EU-komissaarina. Lista on jo niin pitkä, että naisen valinta erilaisiin tehtäviin lakkaa olemasta uutinen. Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) saa edelleen maailmalla näkyvyyttä myös ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Maailman valtiojohtajista enemmistö on vuonna 2020 miehiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yritysmaailmassa tilanne ei ole ihan yhtä aurinkoinen. Erityisesti suurissa yrityksissä ja niiden hallituksissa naisten eteneminen on hitaampaa ja voidaan hyvällä syyllä puhua edelleen lasikatoista. Vaikka herrakerhoihin kuuluu nykyään naispuolistakin eliittiä, on edelleen myös kerhoja, jotka on tarkoitettu pelkästään miehille.

Olen itsekin ollut vuosia sitten tilanteessa, jossa olin kolmen yhteisön järjestämän tilaisuuden ainut nainen, jolloin etukäteen ryhdyttiin järjestämään miesten saunan ajaksi ekstraohjelmaa ainoalle naiselle. Kieltäydyin kutsusta, ja niinpä miesten sauna peruttiin. Pilasin vanhan hyvän perinteen, jonka aikana miehet saivat rauhassa istua lauteilla ja päättää tärkeistä asioista.

Kolme kertaa olen tullut valituksi päätoimittajaksi ensimmäisenä naisena kyseisissä lehdissä. Lähden siitä, että sukupuoli ei ole auttanut eikä haitannut, mutta epäilemättä on aika sillekin, että mediassa on naisia ja miehiä erilaisissa tehtävissä. Toivon voivani kannustaa myös naisia hakemaan rohkeasti kiinnostaviin töihin ja valintoihin.

Tekijöiden moninaisuutta tärkeämpää on se, miten erilaiset ihmiset näkyvät lehden sisällöissä. Että haastateltavat ovat eri-ikäisiä ihmisiä monenlaisista taustoista. Se tuo sisältöihin moniarvoisuutta, joka on tärkeä arvo Keskipohjanmaassa.

Kirjoittaja on päätoimittaja ja KPK Median sisältöjohtaja.