Lukijan mielipideKokkolan ja Soiten lahja avuttomille vanhuksille?

Luin järkyttyneenä ÖT:stä (7.3.2020) uutisen, jossa kerrottiin, miten 14 dementoitunutta, avutonta vanhusta ollaan siirtämässä Pettersborgista kilpailutuksen tuloksena johonkin muuhun hoitopaikkaan kuukauden loppuun mennessä. Kokkolan Vanhustenystävät niminen voittoa tuottamaton yhdistys ei pysty jatkamaan toimintaa, koska Soite on määritellyt kustannukset niin mataliksi, ettei heillä ole edellytyksiä jatkaa näillä ehdoilla.

Asukkaat ovat ruotsinkielisiä vanhuksia, jotka eivät osaa suomea. Kannanottoni ei kuitenkaan ole mikään kielipoliittinen kysymys, ja olen itse suomenkielinen.

Mielestäni kilpailuttaminen avuttomien vanhusten kohdalla on väärin ja ihmetyttää suuresti, minkälaiseen säilöön heidät ollaan sijoittamassa, koska ymmärtääkseni ulkolaiset vanhusten palveluyritykset ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä, jotka tuskin pystyvät tarjoamaan kovinkaan edullista hyvää hoitoa.

Edellä mainittu yhdistys on toiminut Kokkolassa 1960-luvulta lähtien. Asiakkaat ja omaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä, eikä valituksia ole tullut. Kun taas näistä kansainvälisistä hoitoketjuista palaute on ollut hyvinkin negatiivista, kuten julkisuudessakin olemme saaneet kuulla ja lukea. Tämä koskee myös vastaavia Kokkolassa toimivia yrityksiä.

Mielestäni on vastoin kaikkia inhimillisiä arvoja siirtää nämä vanhukset johonkin suomenkieliseen laitokseen. Emiliehemmethän on käsittääkseni täyskuormitettu. Maakuntamatkailua on suoritettu välillä muun muassa Veteliin tai Kannukseen, mutta nämä vanhuksethan olisivat täysin hukassa jokaisessa uudessa kohteessa, olkoon se sitten suomenkielinen tai ruotsinkielinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Omaisten suuri hätä on hyvin ymmärrettävissä tämän kaoottisen tilanteen vuoksi. Vetoankin Soiten johtokuntaa harkitsemaan asiaa uudelleen huomioiden ihmisarvon. Nämä henkilöthän ovat kukin osaltaan olleet vaikuttamassa kaupunkimme olemassaoloon ja menestymiseen. Suotakoon heille turvallinen ja tuttu ympäristö viettää siinä loppuelämänsä. Ei kaikki ole aina rahasta kiinni, inhimillisyys on tärkeä hyve.

Oikeudenmukaisuuden puolesta