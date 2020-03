Allergia- ja astmaliitto kampanjoi koronahysterian synnyttämää syrjintäilmiötä vastaan – Yskiviä astmaatikkoja ja siitepölyallergisia kartellaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Allergia- ja astmaliitto toivoo asiallista suhtautumista yskiviä ihmisiä kohtaan. Liitto muistuttaa, että kaikki yskiminen ei ole koronavirusta.

– Koronan kanssa on vakava tilanne käynnissä. Mutta toivomme, ettei sen ympärille kehittyisi astmaatikkojen ja allergiaoireista kärsivien syrjintäilmiötä, sanoo liiton toiminnanjohtaja Paula Hellemaa.

Astma- ja allergiaoireet ovat erittäin yleisiä etenkin kevätaikaan. Noin joka kymmenes aikuisikäinen suomalainen sairastaa astmaa ja joka viides siitepölyallergiaa.

Liitto kampanjoi loppuviikosta sosiaalisissa kanavissaan viestillä: "Astma ei tartu".

"Bussissa on nyt parin viikon aikana tullut kummasti tilaa ympärille. Väki on vaihtanut paikkaa, kun olen yskinyt", eräs astmaatikko kertoo liiton sivuilla. Saman on huomannut aika moni sivustaseuraajakin viime aikoina yleisissä tiloissa ja julkisessa liikenteessä.

– Monissa sairauksissa kuten astmassa ja allergioissa yskiminen on aivan tyypillinen oire. Eivätkä nämä sairaudet tartu, Hellemaa muistuttaa.

– Turha karttaminen isossa mittakaavassa saattaa aiheuttaa kurjia tilanteita näitä sairastaville.

Hellemaa toivoo tästäkin näkökulmasta, että koronavirus menee nopeasti ohi.

– Tai sitten täytyy painattaa paitoja Astma ei tartu -tekstillä, hän naurahtaa.

Pähkinäpensas ja leppä ovat kevään ensimmäisiä siitepölyallergian aiheuttajia. Lepän siitepölylle allergiset saavat lähes aina oireita myös pähkinäpensaasta ja koivusta.

Turun yliopiston mukaan Norkko-siitepölytiedotuspalvelun mukaan siitepölykausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen varhain.

Pähkinäpensaan kukinta alkoi eteläisessä Suomessa tammikuun puolenvälin jälkeen, ja lepän kukinta tammikuun lopussa. Pähkinäpensaan kukinta on nyt loppumassa.

Tänään lauantaina lepän siitepölyä on lennellyt ilmassa vähäisiä määriä Jyväskylän yläpuolella saakka ja kohtalaisesti Pori-Kouvolan akselin alapuolella.

Sunnuntaina vähäisiä määriä lepän siitepölyä kiipeilee aina Vaasaan ja maanantaina Kokkolaan saakka. Maanantaiksi ennustetut sateet kuitenkin vähentävät yleisesti siitepölymääriä ilmassa.

Yleisin siitepölyallergian aiheuttaja on koivu, josta noin 15 prosenttia suomalaisista saa oireita. Koivun kukinta alkaa yleensä toukokuun alussa.

Lämpimästä keväästä huolimatta koivun siitepölyä ei ole toistaiseksi havaittu ilmassa.