Jarno Herrasen kolumni: Seuraavat viikot näyttävät, löytyykö Tiikereistä ja Hermeksestä kevään pelaajia, jotka kääntävät ottelusarjan kokkolalaisjoukkueen eduksi

Lauantai toi lopullisen varmuuden siitä, että Kokkolan Hermes pelaa tälläkin kaudella jääkiekon Mestiksen pudotuspeleissä. Voitto IPK:sta takasi sen, että Hermes sijoittuu runkosarjassa kahdeksanneksi ja kohtaa puolivälierissä Imatran Ketterän.

Lentopallon puolella Kokkolan Tiikereiden pudotuspelipaikka ja lopullinen sijoitus ovat varmistuneet viikkoja sitten. Hakusessa oli enää Tiikereiden vastustaja, mutta nyt sekin tiedetään, että kokkolalaisten pelit jatkuvat Akaa-Volleyta vastaan.

Hermeksen lauantaisen pelin jälkeen vaihdoimme muutaman sanan IPK-valmentaja Niko Härkösen kanssa. Härkönen oli viime kaudella KeuPa HT:n peräsimessä, kun runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittuneet keuruulaiset passittivat runkosarjan voittaneen Hermeksen kesälomalle.

Kysyin Härköseltä, mitä hän sanoi tai teki, että sai joukkonsa pelaamaan kauden parasta kiekkoa ensin Hermestä ja sitten LeKiä vastaan. Härkönen vastasi, ettei hänen tarvinnut ihmeitä tehdä, koska hän tiesi joukkueessa olevan monta kevään pelaajaa. Siis pelaajia, joita marraskuinen runkosarjapeli ei kiinnosta pätkääkään, mutta pleijareissa liekki roihuaa täysillä.

Seuraavat viikot näyttävät, löytyykö Hermeksestä tai Tiikereistä Härkösen mainitsemia kevään pelaajia. Pakko on löytyä, jos kokkolalaisjoukkueet haluavat edetä ensimmäiseltä pleijarikierrokselta jatkoon.

Se vain on fakta, että molemmat lähtevät sarjoihinsa selvänä altavastaajana. Hermes ja Ketterä kohtasivat runkosarjassa neljä kertaa. Voitot Ketterälle 0–4, pisteet 0–12 ja maalit 3–18. Eikä Tiikereiden saldo Akaa-Volleyta vastaan ole juuri parempi. Voitot Akaalle 0–4, pisteet 2–10 ja erät 5–12.

Pudotuspeleissä katseet kääntyvät joukkueiden konkariosastoon. No, Tiikereiden tai Hermeksen leiristä konkareita ei juuri löydy. Ainoa konkarin kriteerit täyttävä on Tiikereiden Antti Leppälä, mutta hänkin on vasta 27-vuotias.

Hermeksessä on kolme 26-vuotiasta pelaajaa: Samuel Baros, Samu Markkula ja Waltteri Lehtonen. Markkula on toistaiseksi tehnyt Mestiksen pleijareissa pisteitä 1,22 tehopisteen keskiarvolla. Markkulalta ja monelta muultakin vaaditaan vähintään pinna per peli, jos Hermes meinaa Ketterän kepittää.

Yksi potentiaalinen kevään pelaaja on Hermeksen viimeisin hankinta Waltteri Lehtonen. Hän nimittäin tietää, kuinka Mestiksen mestaruus voitetaan. Lehtonen muuten oli se pelaaja, jonka jatkoerämaali katkaisi Hermeksen selkärangan vuosi sitten viidennessä puolivälierässä. Mutta onko Lehtonen pelikunnossa? Tuo tiedetään vain Hermeksen pukukopissa.

Tiikereiden leirissä Leppälä lienee pomminvarma suorittaja, eikä Tiikerit tule kaatumaan ainakaan Leppälään. Jiri Hänninen on pelannut hyvän kauden ja Hänniseltä on lupa odottaa kovia tehoja jatkossakin. Mutta tehoja vaaditaan muiltakin, muuten Tiikereiden on turha haaveilla puolivälieräsarjan voittamisesta.

Iso kysymys on se, onko Tiikereiden koneessa enää viritettävää? Joukkue nimittäin on pelannut odotuksiin nähden yläkanttiin jo nyt.