Lukijan mielipide: Suomen kielen merkityksestä

Matti Haapala puolustaa ja perustelee suomen kielen asemaa mielipiteessään "Uhattu suomen kieli" (KP 7.3.).

Taannoin, aihetta käsitteli lehtimediassa Suomen kielen lautakunta: ”Joudummeko jo pian tekemään päätöksen siitä haluammeko edelleen pitää kiinni äidinkielestämme vai olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen eli englannin hyväksi”.

Englannin kielen tarkoitus on kaiketi edistää tieteen ja alati kansainvälistyvän markkinatalouden intressejä Suomessakin. Edellä mainittuun on sitouduttu jo niin kokonaisvaltaisesti että paluuta entiseen ei taida olla. Mitalilla on kaksi puolta: maailmanlaajuinen ja kansallinen.

Jo edesmennyt Juice Leskinen kommentoi taannoin tehdyssä radiohaastattelussa sitä, kuinka syvimmät tuntomme jäävät sanoittamatta mikäli vieras kieli valtaa alaa suomen kieleltä.

Kiistatonta lienee, että suomen kielen aseman heiketessä, heikkenee myös kansallinen identiteettimme. En kannata upottautumista "kansainvälistymisen suohon", vaikka koen erilaisuuden ja erilaiset kielet rikkautena. Huolehditaan siitä, että ne eivät ainakaan köyhdytä toinen toisiaan.

Suomalaisuuden merkitys, arvot ja asenteet, ovat äidinkielessämme. Kullakin kansallisvaltiolla ja alkuperäiskansalla sekä etnisten ryhmien kohdalla, omanlaisensa.

Tapani Kurttila

