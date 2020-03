Kokkolassa naistenpäivänä järjestetyssä paneelikeskustelussa nousivat esiin mm. palkat, perhevapaat ja päätöksenteko – Vaikka moni asia on meillä hyvin, tasa-arvossa on vielä tekemistä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Naistenpäivää juhlistettiin sunnuntaina Kokkolan kirjastolla yli kahdeksankymmenen henkilön kesken – väkimäärä yllätti tilaisuuden järjestäjät iloisesti.

Kokkolan soroptimistit olivat varautuneet naistenpäivän juhlaan järjestelemällä nelisenkymmentä irtotuolia paneelikeskustelua seuraavalle yleisölle.

Naistenpäivän juhlaan osallistuneiden määrä yllätti järjestäjät iloisesti ja tuolirivistöä kasvoi kaksinkertaiseksi ennen tilaisuuden käynnistymistä. Markku Jokela

Ennen Sarah Tiaisen sekä Kirsti ja Minerva Rasehornin musiikkiesitystä kirjaston keskusaukiolle kannettiin kuitenkin saman verran tuoleja lisää.

– Aiempina vuosina neljäkymmentä on ollut suurin piirtein sopiva määrä. On todella hienoa, että meitä on täällä nyt näin runsaasti, kiitteli yhdistyksen puheenjohtaja Margita Lukkarinen.

Kokkolan kaupungin tervehdyksen naistenpäivään toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus.

– On tärkeä huomata, ettei tasa-arvosta voi puhua vain kahden sukupuolen välisenä asiana. Epäkohdat voivat yhtä lailla liittyä vaikkapa ikään ja voivat koskea muitakin ihmisryhmiä ja niiden yhdenvertaisuutta, Isotalus muistutti.

Sarah Tiainen lauloi tilaisuudessa itselleen merkityksellisiä kappaleita, jotka hän omisti mm. mummulleen ja entiselle opettajalleen. Minerva ja Kirsti Rasehorn säestivät. Markku Jokela

Naistenpäivän juhlan teemana tänä vuonna oli tasa-arvo median näkökulmasta. Sitä varten Lukkarinen oli kutsunut panelisteiksi Keskipohjanmaan päätoimittajan Tiina Ojutkankaan, Kokkola-lehden päätoimittajan Outi Airolan sekä Österbottens Tidning -lehden päätoimittajan Ann-Sofi Bergerin.

Päätoimittajat totesivat, että kauas on tultu niistä ajoista kun esimerkiksi lehtien kuvasto ja tärkeät aihealueet koostuivat lähinnä jutuista, joissa miehet olivat keskiössä.

– Erityisesti 80-luvulla – ja kiinnitin siihen paljonkin huomiota ehkä sen takia, että itselläni oli juuri silloin pieniä lapsia – mediassa kuva oli korostuneesti miehinen. Lehtien kuvasto koostui pitkälti "pukumiehistä", jotka sopivat keskenään tärkeistä asioista, Airola muisteli.

– Nyt kannan hieman huonoa omaatuntoa siitä, että yhteiskunnassa on edelleen paljon ihmisiä, etenkin lapsia, nuoria, eri tulotasojen ihmisiä ja maahanmuuttajia, joita meidän pitäisi kuunnella ja kirjoittaa juttuja heistä paljon nykyistä enemmän.

Yksioikoinen naisten ja miesten nuppilukujen laskeminen on viime vuosina vähentynyt, mutta edelleen toimitukset pohtivat päivittäin, millaiset äänet saavat näkyvyyttä niin omassa mediassa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

– Haastateltavien sukupuolijakauma on tasoittunut osin myös sitä kautta, että Keski-Pohjanmaalla lukuisissa merkittävissä tehtävissä johtajina, asiantuntijoina ja päättäjinä on naisia. Maailma ei ole vielä valmis, mutta meidän pitää kiinnittää huomiota myös alueelliseen tasapuolisuuteen sekä siihen, että erilaiset ammatit ja elämänpiirit tulevat huomioiduiksi, Tiina Ojutkangas kertoi.

Päätoimittajien paneelia oli Kokkolan kirjastolla kuuntelemassa useita kymmeniä kiinnostuneita. Markku Jokela

Ann-Sofi Berger puolestaan pohti omassa puheenvuorossaan, että myös yhteiskunnan rakenteiden pitää muuttua ennen kuin naisten ja miesten välinen tasa-arvo paranee.

– Emme me journalistit voi minkään yhden asian edistäjiksi tietenkään ryhtyä, tehtävämme on raportoida yhteiskunnan asioista niin kuin ne ovat. Pelkäänpä, että edelleen esimerkiksi kulttuuriaiheissa naiset pääsevät yhä ääneen helpommin kuin miehet ja yritysasioissa taas kuunnellaan asiantuntijoina enemmän miehiä.

Päätoimittajat nostivat keskusteluun myös perhevapaauudistuksen sekä kysymyksen naisten ja miesten välisistä palkkaeroista. Tasa-arvon kannalta monessa konkreettisessa asiassa on vielä tekemistä.

