Lukijan mielipide: Häviäjänä on aina kuluttaja

Sosiaalisen markkinatalouden olennaisena osana, positiivisen kehityksen kannalta ehdoton vaatimus on yritysten ja kansalaisten voiton (paremman elämän) tavoittelu. Mikäli sitä kannustetta ei ole, ei meillä olisi nykyistä elintasoa. Samalla, kun annetaan oikeus voiton tavoitteluun, tulee vastapainona huolehtia kilpailun riittävästä tasosta. Voiton tavoittelua ei saa käyttää yhteiskunnan tavoitteiden kanssa ristiriitaisesti. On odotettua, että kaikki yrittäjät eivät aina katso moista rajoitetta hyvällä mielin.

Caruna-tapaus on nostanut otsikoihin voiton tavoittelun nurjan puolen – monopolin rajattoman voitontavoittelun. Samoin on käynyt vanhustenhoidon yksityistämisen kohdalla. Kummassakin tapauksessa on jäänyt yhteiskunnalta huomioimatta välttämättömien kilpailullisten rajoitteiden puuttuminen.

Carunan tapauksessa sähkön siirto oli selkeä monopolituote, minkä yksinomainen hallinta annettiin ulkomaiselle rahastoyhtiölle. Hoivamarkkinalla meillä ei ollut ehtinyt muodostua kilpailullista asetelmaa, hoitoyksikön omisti yrittäjä ja hänellä oli ainoastaan yksi ostaja (kunta) sekä huonosti tuotteistettu kohde. Näin pääomia hallitseva rahastoyhtiö saattaa helposti vallata markkinan itselleen ja rahastaa voitot kotiin.

Kun aikanaan kaupan kohteeseen liittyvät vaatimukset määrittyvät, rahastoyhtiö poistuu ja sijoittaa varansa tuottavampiin kohteisiin. Markkinatalouden sisällä kilpailun kannalta tällä hetkellä ongelmallisia alueita ovat ainakin pikavippimarkkina, päivittäiskaupan keskittynyt markkina ja amerikkalaista psykologista bisnesmenetelmää käyttävät remonttifirmat. Ilmaishyödykkeiden ja monopolituotteiden hallinnassa yksityisellä yritystoiminnalla tulisi olla ainoastaan alihankkijan asema tai käyttäjien omistama oy tai osuuskunta.

Kilpailuun on tullut rapakon takaa lainatavarana sikäläiseen markkinatalouteen kuuluva psykologinen vaikuttaminen. Tällaiseen meillä ei ole varauduttu. Nobelisti Richard Thaler on tutkimuksissaan avannut monta menettelytapaa, mitkä voivat olla markkinoilla ongelmallisia tehokkaasti käytettynä. Kuluttaja saadaan niiden avulla onnellisena toimimaan vastoin omaa etuaan ja tukemaan siten ei-toivottua kehitystä.

Yksi merkittävä tekijä sosiaalisen markkinatalouden toimintahäiriöille on yhteiskunnan heikko kilpailuoikeuden hallinta. Puolueiden poliitikoista tai avustajista löytyy kyllä talouden ja johtajuuden erikoisosaajia, mutta ei todennäköisesti löydy ainoatakaan kilpailuoikeutta hallitsevaa asiantuntijaa. Tilanne on johtanut toistuviin epätyydyttäviin yrityskauppoihin.

Markkinavaltaa omaavat yritykset ovat hyödyntäneet tilannetta, ja vaikutusvallallaan saaneet myös otteen keskeisistä instituutioista. Tohtori Skuttnabb-Kankaan inhorealistisen luonnehdinnan mukaan valtaa käytetään, mikäli siihen on mahdollisuus ja se, jolla on valtaa, on oikeassa. Häviäjänä on aina kuluttaja tai alihankkija.

Veijo Hukari