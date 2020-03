Lukijan mielipide: Missä on rehellisyys ja lähimmäisen rakkaus?

Kaaduin Marian hautausmaalla 19.2.2020 kello 19.30–20.00 välisenä aikana ja kolautin polven jäiseen maahan. Kävin terveyskeskuksen päivystyksessä näyttämässä polveani. Lääkäri tutki röntgenkuvaa, ja onneksi nivel eikä polvilumpio ollut murtunut.

Keskustelin seurakunnan työntekijän ja puutarhurin kanssa. He kävivät kanssani paikan päällä katsomassa aluetta ja vetosivat siihen, että olin hieman oikaissut polulta. Polkuakaan ei kuitenkaan oltu hiekoitettu, ja suhtautuminen oli lievästi sanottuna ylimielistä. Eivät luvanneet korvausta ja sanoivat, että kulkeminen on omalla vastuulla. Näinkö vastuuntunnotonta väkeä on seurakunnassa?

Entäpä, jos 80–90-vuotias mummo tai pappa loukkaa luunsa liukkaalla, mites sitten suu pannaan? Vedotaan, että ei olla korvausvelvollisia, vaikka ihminen kärsisi kivusta ja särystä? Olen itsekin 55-vuotias eli en ihan nuori. Onneksi nivelet kestivät. Hirvittää kuitenkin, jos joka asiassa nykyään vältellään vastuuta.

Missä on rehellisyys ja lähimmäisen rakkaus vai onko se vain teatteria seurakunnassa? Maksumieheksi kyllä kelpaa, mutta ei saa vastinetta, jos jotain tapahtuu.

Krister Emet

KOKKOLA