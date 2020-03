Kokkolalaissyntyinen runoilija Gurli Lindén kuvataideohjelmassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Gurlin matka Hilma af Klintin sisimpään

Yle Teema & Fem klo 19.00

★ ★ ★

Tämä ohjelma on jotain aivan muuta kuin odotan. Odotan näkeväni ruotsalaistaiteilija Hilma af Klintin taidetta, jota oli esillä Suomessakin näyttelyssä vuonan 2014.

Mutta ei, Hilma af Klintistä ei tässä saada tietää, vaan toisesta elämän tarkoitusta etsivästä taiteilijasta: runoilija Gurli Lindénistä. Siis kenestä?

Lindén on Kokkolassa syntynyt runoilija, joka on vaikuttanut pitkään myös Ruotsissa. Nyt hän on palannut takaisin ruotsinkieliselle Pohjanmaalle.

Lindénille tutustuminen Hilma af Klintin taiteeseen oli ravisteleva kokemus. Hän on omistanut elämästään kymmenen vuotta käsikirjoitusten tutkimiselle ja teki niistä kolme julkaisua. Molempia kiinnostaa, mistä elämässä on kyse ja mitä maalimankaikkeus on.

Olipa ilahduttavaa saada tietää tästäkin runoilijasta! Sitä miettii, miten vähän suomenruotsalaista runoutta tunnemme. Esimerkiksi Runeberg-palkinnon saaneen Ralf Andtbackan teoksia ei ole toistaiseksi suomennettu.