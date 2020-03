Vastine Veijo Hukarin mielipiteeseen: Rajaton voitontavoittelu ei sähkönjakelussa ole ylipäätään mahdollista – Carunan verojalanjälki kestää vertailun sekä omalla toimialalla että muihin yhtiöihin verrattuna

Veijo Hukarin mielipidekirjoitus (Häviäjänä on aina kuluttaja, Keskipohjanmaa 9.3.2020) sisälsi harhaanjohtavia tietoja, jotka on tässä syytä oikaista.

Tuhoisan Tapani-myrskyn seurauksena Suomen eduskunta uudisti vuonna 2013 sähkömarkkinalakia niin, että Suomessa on oltava säävarma sähköverkko vuoteen 2028 mennessä. Käytännössä siinä velvoitettiin sähköverkon haltijat toteuttamaan sähköverkon uudistustyöt niin, etteivät sähkökatkot saa kestää taajama-alueilla 6 tuntia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Caruna on vuosina 2012–2019 investoinut verkkoalueillaan valtavan summan eli 1,6 miljardia euroa säänkestävän sähköverkon rakentamiseksi asiakkailleen. Tämä on yli 2000 euroa asiasta kohden.

Suomessa on yhteensä 77 sähkönjakeluyhtiötä, jotka toimivat hyvin erilaisissa olosuhteissa. Carunaan kuuluu kaksi verkkotoimintaa harjoittavaa itsenäistä yhtiötä, kaupunkiverkko Caruna Espoo Oy ja pääosin haja-asutusalueilla toimiva Caruna Oy. Niillä on täsmälleen samat omistajat ja Caruna Espoon siirtohinnat lukeutuvat Suomen halvimpaan viidennekseen 77 jakeluyhtiön joukossa. Caruna Oy on siirtohinnoiltaan 5-10 kalleimman joukossa sähkönkäyttötyypistä riippuen.

Koska sähkönjakelussa maksetaan ensi sijassa sähkönkäytön mahdollistamisesta eli verkon olemassaolosta, on sähköverkko-omaisuuden määrä suurin hintaan vaikuttava tekijä sekä se, kuinka paljon asiakkaita tämän verkko-omaisuuden kustannusta kullakin yhtiöllä on jakamassa. Siksi tiheään asutuilla alueilla toimivilla kaupunkiyhtiöillä on yleisesti ottaen halvemmat hinnat kuin harvaan asutuilla alueilla toimivilla yhtiöillä. Yhtiöiden omistuspohjalla ei ole hinnoitteluun vaikutusta ja itse asiassa kalleimmat siirtohinnat löytyvät kuntaomisteisista yhtiöistä.

Hukarin mainitsema rajaton voitontavoittelu ei sähkönjakelussa ole ylipäätään mahdollista, sillä yhtiöiden toiminta ja hinnoittelu on valvovan viranomaisen eli Energiaviraston tarkasti sääntelemää. Sääntely on sama kaikille yhtiölle.

Carunan verojalanjälki kestää vertailun sekä omalla toimialalla että muihin yhtiöihin verrattuna. Vuonna 2019 maksoimme yhteisöveroa 12,2 miljoonaa euroa ja tällä summalla Caruna on kirkkaasti Suomen 100 suurimman yhteisöveron maksajan joukossa ja Suomessa toimivista 77 sähkönjakeluyhtiöistä suurin veronmaksaja. Osinkoja Carunan omistajille ei ole maksettu.

Kaikkien sähkönjakeluyhtiöiden hinnat ovat julkista tietoa ja ne löytyvät Energiaviraston www-sivulta.