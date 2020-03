Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Mestaruusliigan runkosarjan viimeinen viikko tuo Kokkolan Tiikereille vielä kaksi ottelua. Keskiviikkona joukkue matkustaa Kuopioon Savo Volleyn vieraaksi ja runkosarjan päätöspelissä Tiikerit isännöi lauantaina Vantaa Ducksia.

Tiikerit varmisti runkosarjan viitostilan jo viikkoja sitten, mutta ajatukset eivät ole karanneet liian kauas tulevaan.

– Ihan hyvin on fokus säilynyt päivittäisessä tekemisessä, sen osalta ei mielestäni ole ollut ongelmia. Mutta kyllähän sen pelaajista aistii, että tärkeät pelit ovat lähestymässä, Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilä pohtii.

Tämän viikon kahdella ottelulla ei ole Tiikereiden sarjasijoituksen kannalta merkitystä, mutta pelillisesti ottelut ovat Tiikereille tärkeitä.

– Ajattelen runkosarjan jäljellä olevat ottelut treenitapahtumina. Pelisysteemi on ajettu sisään aikoja sitten, mutta voimme vielä kehittää pieniä juttuja pelin sisällä. Meillä on paljon taitavia laitureita, joten voimme vähän paikkoja muutella jos tarve vaatii, Keskisipilä sanoo.

Keskisipilä ennakoi, että Kuopiossa kokoonpanossa voidaan vielä nähdä kokeiluja ja kierrätystä, mutta runkosarjan viimeiseen kotipeliin lähdetään kovat piipussa.

– Ilman muuta tulemme pelaamaan Ducks-pelin parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Haluamme hyvän kenraaliharjoituksen ja hyvän tuloksen alle ennen pudotuspelejä. Ducks on parantanut paljon vuodenvaihteen jälkeen. Siellä on erittäin hyvä hakkuri, hyvä passari ja Pasi (Hyvärinen) hoitaa liberona tonttinsa. Se on erittäin hyvä asia, että saamme vielä kaksi kovaa peliä ennen pudotuspelejä, Keskisipilä selvittää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

KeskitorjujaAntti Leppälä sanoo, että viimeisten viikkojen aikana treeneissä on ollut odottava ja rento fiilis.

– Toivottavasti se purkautuu positiivisella tavalla tulevissa peleissä. Kun kevätaurinko ryhtyy paistamaan ja lämmittämään, niin tietää, että kauden tärkeimmät pelit ovat tulossa, Leppälä toteaa.

Leppälä myöntää suoraan, että keväällä on huomattavasti mukavampaa polkea treeneihin tai valmistautua peleihin kuin loka–marraskuun pimeinä sadepäivinä.

– Joskus on ollut meren toiselta puolelta tulleita pelaajia, ja kyllä osa heistä on ollut melkoisen masentuneita kavereita lokakuun sateiden aikaan. Nyt ero ei ole ollut niin suuri, kun meillä on vain suomalaisia pelaajia. Me suomalaisethan ollaan vähän masentuneita ympäri vuoden, Leppälä nauraa.

Tiikerit kohtaa puolivälierissä Akaa Volleyn. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella neljästi, ja jokaisella kerralla Akaa on ollut aavistuksen parempi.

– Vielä emme ole käyneet tulevaa pudotuspelivastustajaa mitenkään erityisemmin läpi, sen aika on ensi viikolla. Jos tällä viikolla jotain käymme läpi, niin se tulee olemaan hyvin vähäistä, Keskisipilä kertoo.

Leppälä on kokenut Tiikereissä niin menestysvuodet kuin vaikeammatkin ajat. Kokemusta löytyy siis sekä ennakkosuosikin että altavastaajan roolista.

– Ennakkoon tiedossa on tasaisin ottelusarja, mitä minun aikanani on ollut. Tulevaan sarjaan on erittäin mukava lähteä, koska nyt pallo on ihan oikeasti pyöreä. Pallo voi pyörähtää kummalle joukkueelle tahansa, Leppälä miettii.