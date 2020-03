Suomen kärkiheittäjät Krista Tervo ja Henri Liipola mukana moukarinheiton SM-talvimestaruuskisoissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen Nikulassa lauantaina järjestettäviin moukarinheiton SM-talvimestaruuskilpailuihin ja nuorten kansallisiin on ilmoittautunut 80 heittäjää.

Miesten kilpailun ennakkosuosikki on helmikuussa Barcelonassa kauden kotimaisen kärkituloksen 73,10 heittänyt Someron Esan Henri Liipola. Kovin haastaja on viime vuoden talvikisoissa 22-vuotiaiden sarjan voittanut Sjundeå IF:n Roope Auvinen, jonka kauden paras tulos on Espoossa loppiaisena heitetty 68,50.

Naisten kilpailussa on mukana viime kesänä ensimmäisenä suomalaisnaisena 70 metrin rajan ylittänyt Karhulan Katajaisten Krista Tervo. Kovin haastaja on Kauhajoen Karhun Suvi Koskinen, joka heitti ennätyksensä 65,33 Kaustisen uudenvuodenheitoissa. Kärkiheittäjistä mukana ovat myös Varpaisjärven Vireen Kiira Väänänen ja Someron Esan Johanna Witka.

19-vuotiaiden naisten kilpailussa järjestävän seuran Kaustisen Pohjan-Veikkojen Julia Kivinen haastaa viime vuonna 17-vuotiaiden sarjaa hallinneen Silja Kososen, joka heitti kevyemmällä välineellä Suomen ennätykseksi 72,35. Kososen ennätys neljän kilon moukarilla on 63,60.

17-vuotiaiden miesten kilpailun ennakkosuosikki on viime vuoden mestari Savonlinnan Riennon Arttu Härkönen, jonka ennätys on 67,16.

Naisten vastaavan ikäluokan ennakkosuosikki on Someron Esan Marika Virtanen, jonka ennätys on 61,15. Kilpailun suosikkeihin kuuluvat myös IK Falkenin Carolina Granö, Kaustisen Pohjan-Veikkojen Salla Koskimäki sekä viime kesänä 15-vuotiaiden Suomen mestariksi heittänyt IF Åsarnan Charlotta Sandkulla.