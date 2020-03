Keski-Suomessa kolme uutta koronavirustartuntaa – Suomessa on todettu nyt yhteensä 33 tartuntaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomessa on löytynyt maanantain aikana kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on koko maassa nyt yhteensä 33 kappaletta.

Uusia tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Tuoreimpana Keski-Suomessa todettiin kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaksi sairastuneista sai tartunnan sairastuneelta henkilöltä Suomessa. Yksi tartunnan saaneista oli palannut epidemia-alueelta.

Potilaat ovat kotona eristyksissä ja hyväkuntoisia. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on yhteydessä altistuneisiin henkilöihin, joita on yksittäisiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi eilen neljästä uudesta tartunnasta. Husin mukaan ne liittyvät matkailuun epidemia-alueella tai kontaktiin sellaiseen henkilöön, jolla on varmistettu COVID-19 koronavirustartunta.

​Epidemia-alueelta Italiasta tartunnan ovat saaneet työikäinen mies ja nainen. Kontakti varmistettuun koronavirustapaukseen on ollut eläkeikäisellä miehellä ja työikäisellä naisella. Tartunnan saaneista kolme on eristyksessä kotona ja yksi sairaalassa. Husin mukaan kaikissa tapauksissa on meneillään altistuneiden tartunnanjäljitys.

Suomen 33:sta koronatapauksesta peräti 24 liittyy matkailuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan jatkotartuntoja on yhdeksän.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa potilaista on kuitenkin tarvinnut myös sairaalahoitoa. Suomessa on tutkittu 9. maaliskuuta mennessä noin 650 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2–12 päivää, mutta keskimäärin noin 4–5 päivää. Leviämisen tehokkuutta tai tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.