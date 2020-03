Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokottamisessa vastuu myös muiden lapsista

Lasten rokotekattavuus on Suomessa erittäin hyvä. Lähes kaikki lapset on rokotettu kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, poliota ja Hib-tauteja vastaan. Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan rokotteen on saanut 96 prosenttia pikkulapsista. Rokotekattavuus vaihtelee alueittain.

Tuhkarokkotapaus noin vuosi sitten Luodossa herätti voimakkaan keskustelun rokottamisesta ja rokotusten tarpeellisuudesta. Keskustelua käytiin jopa rokotepakosta, kun viranomaisetkin olivat huolissaan rokotevastaisesta ilmapiiristä.

Suomalaisen terveydenhuollon ja neuvolatoiminnan ansiosta monista sairauksista on päästy eroon. Siksi vanhempien suhtautuminen rokottamiseen on jo kauan ollut pääosin hyvin myönteistä tai lasten rokottamista on pidetty normaalina toimintana.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) erityisasiantuntija Mia Kontio kertoo, että uudet vanhemmat näyttävät olevan myönteisempiä rokotuksille (KP 9.3.). Luodon kunnassa MPR-rokotteen kattavuus nousi vuonna 2017 peräti 86 prosenttiin. Muutos aiempaan on merkittävä, sillä vuonna 2013 syntyneillä kattavuus on vain 66 prosenttia. Pikkulapsen sairastuminen tuhkarokkoon sai vanhemmat järkiinsä ja pitämään huolta rokotuksista. Pietarsaaren seudulla yhä harvempi jättää lapsensa rokottamatta. Keski-Pohjanmaalla asiasta on huolehdittu hyvin tähänkin saakka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rokotevastaisuus levisi Pohjanmaalle ainakin osittain kruunupyyläisen rokotuskriitikko Linda Karlströmin blogitekstien vuoksi. Hän pääsi otsikoihin Ruotsissa ja sitä kautta Suomessakin aivan vastikään, kun hänen luentonsa Göteborgissa peruttiin. Ilmeni, että luentoa järjestävällä taholla Cui Bonolla on jäsentensä kautta kytköksiä äärioikeistolaiseen Nya Tider -yhdistykseen ja Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen. Dagens Nyheterin mukaan tieto luennosta herätti jo aiemminkin vastustusta Göteborgissa teemansa vuoksi.

On tietysti totta, että demokratian tulee kestää monenlaiset mielipiteet. Lasten terveyden kohdalla on syytä luottaa terveydenhuollon asiantuntijoihin omien maallikkonäkemysten sijasta. Rokottamisessa on kysymys aikuisen vastuusta ja omien lasten lisäksi vähintään lähiympäristön pienokaisista.