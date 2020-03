Rakennuskonserni Mäenpää konkurssiin – Pietarsaaren keskustan huomattavat investoinnit muun muassa Toriparkkiin ja Jakob Centeriin kaatumisen taustalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaarelainen rakennusalan konserni Mäenpää Rakennus Oy – Byggnads Ab jättää konkurssihakemuksensa tänään tiistaina.

Yhtiön johto ilmoittaa asiasta lehdistötiedotteella.

Mäenpää -konserni on jo pitemmän aikaa kamppaillut taloudellisten haasteiden kanssa.

Rakennusyhtiön ahdinkoon on johdon mukaan pääsyynä tytäryhtiö MyCapital Ab Oy:n huomattavat investoinnit Pietarsaaren keskustaan, jotka eivät ole toteutuneet tehtyjen ennusteiden mukaisesti.

My Capital on investoinut muun muassa kauppakeskus Jakob Centeriin, Pietarsaaren Toriparkkiin sekä Irjalan kortteliin. MyCapital Ab Oy:n investointiosuus näissä hankkeissa on yli 12,5 miljoonaa euroa.

Yksi yksittäinen suuri syy tilanteeseen ovat Mäenpään tiedotteen mukaan Pietarsaaren Toriparkin rahoituksen haasteet.

– Pietarsaaren Toriparkin omavastuuosuus on merkittävä, koska ulkopuolisen rahoituksen osuus ei ikävä kyllä toteutunut alkuperäisen budjetoinnin mukaisesti. Samaan aikaan myös MyCapital on ottanut lisääntyvää vastuuta toripysäköinnin rahoituksesta. 37 %:n omistusosuus on vaatinut omia varoja useiden miljoonien edestä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mats Mäenpää tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Asuntokaupan yleinen hitaus ilmoitetaan toiseksi syyksi yhtiön maksuvalmiuden kiristymiseen.

– Yhtiölle on kallista, kun sen taseessa on pitkään isompi asuntokanta.

– Teemme tämän ilmoituksen surullisina ja pettyneinä, mutta emme näe muuta keinoa. Yhtiön ydintoiminta, ts. rakennustoiminta on koko ajan ollut terveellä ja hyvinvoivalla pohjalla, kiitos erittäin osaavan ja ammattitaitoisen henkilökuntamme. Muutama väärin koottu pala palapelissä koituu ikävä kyllä koko konsernin kohtaloksi ja vetää mukaansa myös terveellä pohjalla olevan toiminnan. Tuntuu tietenkin surulliselta, että 20 vuoden kova työ päättyy tällä tavalla. Samalla on valitettavaa, että on yrityksiä, jotka eivät ole saaneet rahojaan, toimitusjohtaja Mats Mäenpää kertoo.

Pietarsaaren Toriparkissa on osakkaana muun muassa Pietarsaaren kaupunki vähemmistöosuudella.